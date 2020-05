A scuola di legalità: le iniziative del Polo Liceale Ovidio di Sulmona

Sulmona, 20 maggio– Per il decennale del Progetto “Legal…Mente”, il Polo Liceale OVIDIO, in occasione della Giornata della Legalità, a ventotto anni dalla strage di Capaci, organizza una serie di eventi sulla piattaforma MEET per incontrare testimoni significativi che possano interagire con i giovani per ribadire il senso, il valore e l’importanza della Legalità in una società che si evolve rapidamente e che si trova ad affrontare sfide sempre più complesse.

Il 22 maggio alle ore 9,00 le classi quarte parteciperanno agli incontri con l’Associazione “Libera”. Interverranno il vice presidente nazionale Daniela Marcone, il formatore Tito Viola, la coordinatrice regionale Federica Marinucci; numerosi i contributi video di don Luigi Ciotti.

Il 23 maggio le classi quinte, alle ore 9,45, incontreranno l’avvocato Marco Alessandrini, figlio del giudice Emilio Alessandrini, assassinato nel 1979 da Prima Linea; alle ore 11 il senatore Pietro Grasso, ex magistrato, giudice a latere nel maxiprocesso a Cosa Nostra del 1986; alle ore 12,15 gli studenti delle classi seconde incontreranno la psicologa e criminologa Susanna Loriga per parlare di educazione alla Legalità per un corretto uso della Didattica a Distanza.

Un programma ricchissimo che rientra nei percorsi di Cittadinanza e Costituzione, elaborati per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Sul sito Internet e nei profili social sarà pubblicato il video della canzone “Bianche lenzuola” composta ed eseguita dalla VicOvidio Music Band; le bianche lenzuola sventoleranno nelle due sedi dell’Istituto il giorno 23 maggio per ricordare le vittime della mafia.(h.9,00)