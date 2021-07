A Roccaraso decolla un’estate piena di eventi e divertimento.

Di Donato: abbiamo pensato davvero a tutti “ per garantire servizi efficienti ed un turismo di qualità”

Roccaraso, 8 luglio– Il Festival internazionale degli gnomi e il Festival degli aquiloni per i più piccoli, i concerti di Simona Molinari, Spagna, Enzo Avitabile, dei Dik Dik e di Francesco Mammola per chi ama la musica di qualità, la tappa del Giro d'Italia di Handbike, una lunga serie di appuntamenti culturali, gli impianti di risalita aperti, i parchi avventura, il centro sportivo e tutte le attrazioni pienamente operative. Le tappe del treno storico Montesilvano-Roccaraso, i grandi appuntamenti delle partecipatissime rassegne di "MangiaRocckk" e della Sagra della pasta fresca a Pietransieri. E poi la possibilità di svolgere ogni giorno e gratuitamente attività fisica all'aperto, passeggiate in montagna con un accompagnatore oppure di divertirsi sul Pratone con l'animazione grazie ad un servizio promosso dal Comune di Roccaraso.

“Abbiamo pensato davvero a tutti con l’obiettivo di garantire un’ampia possibilità di divertimento ai tanti turisti che quest’estate torneranno a Roccaraso e che cercano servizi efficienti e di qualità” ha spiegato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, presentando il cartellone dell’estate 2021 che fino al 5 settembre propone tanti appuntamenti di grande livello.

“Abbiamo disegnato un’offerta di servizi turistici che accanto alle attività di divertimento tradizionali come, ad esempio, i due parchi avventura, la zip-line, il centro sportivo propone eventi musicali, culturali, sportivi e per le famiglie che permetteranno di “riempire” la giornata dei nostri turisti. In più, l’offerta turistica di Roccaraso non è concentrata solo sul centro del paese ma coinvolge anche l’area dell’Aremogna, dove – ha ricordato il sindaco di Roccaraso – per il secondo anno consecutivo saranno aperti alcuni impianti di risalita con la possibilità di passeggiare in montagna, trascorrere una giornata nelle baite ma soprattutto divertirsi con le bici. Anche su questo, grazie a tante iniziative in corso, c’è un’ampia possibilità di conoscere il mondo delle e-bike in sicurezza e accompagnati da professionisti”.