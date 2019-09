A Roccacasale gran successo per il borgo delle fate

Roccacasale, 1 settembre– Gran successo ieri sera a Roccacasale per la prima giornata dell’evento borgo di fate che ha suscitato ancora una volta interesse. Molte persone hanno invaso il paese, per non perdere l’appuntamento con questo evento, legato alla cultura musicale e medioevale.

Il centro storico del borgo come sempre era impreziosito dagli ornamenti in molti punti del centro storico, i quali hanno reso ancor più affascinante la notte di Roccacasale. Non è mancata la musica con rinomate formazioni musicali ed i padiglioni gastronomici per poter degustare sia alimenti, sia bevande. Ogni punto di Roccacasale aveva un’atmosfera suggestiva, con l’itinerario che giungeva al castello illuminato, per rivivere epopee di epoche lontane.

Non sono mancati numeri degli artisti di strada, spettacoli di ogni tipo, danze in piazza, Molti sono stati gli spettacoli allestiti n, per attendere lo scoccare della mezzanotte, per l’inizio dell’attesissimo party nel castello del paese. L’evento borgo delle fate rappresenta un appuntamento atteso da molte persone. La giornata di oggi domenica vedrà altri spettacoli in programma. Roccacasale è un vetusto borgo dell’Abruzzo ulteriore ricco di storia, tradizioni, usi e costumi. L’evento borgo delle fate appassiona e coinvolge tutti ad ogni età. Come in molti altri feudi anche a Roccacasale, nel corso della storia, vi sono state famiglie nobiliari le quali conferiranno al borgo prestigio e notorietà.

Andrea Pantaleo