A Rocca Pia convegno su Gaspari per parlare anche dell’Abruzzo di oggi

Rocca Pia, 19 agosto– In occasione del centenario della nascita e del decennale della morte dell’Onorevole Remo Gaspari, continuano in tutto l’Abruzzo gli appuntamenti culturali, i convegni aventi come tema la vita, la figura, l’operato dell’Onorevole Remo Gaspari, leader della Democrazia Cristiana, secondo politico italiano della storia della Repubblica Italiana per incarichi dopo Giulio Andreotti.

Nel pomeriggio anche a Rocca Pia, si è svolto un interessante convegno promosso dall’amministrazione comunale, avente come tema la figura, la vita, l’operato di Remo Gaspari esponente autorevole della Democrazia Cristiana e della prima Repubblica.Un’occasione di indubbio interesse perché le riflessioni che sono state svolte hanno riguardato non solo la figura,l’azione e l’attività svolta da Gaspari( parlamentare dal 1953 al 1994, nove volte sottosegretario di Stato e 14 volte Ministro) dell’esponente politico democristiano ma anche una serie di considerazioni sulla condizione dell’Abruzzo negli ultimi 50 anni,la sua crescita,il suo ruolo,gli investimenti prodotti,l’occupazione fatta registrare fino alla crisi profonda che ha coinvolto l’Abruzzo, come tante altre regioni, italiane ed europee

Presenti Pasquale Berarducci sindaco di Rocca Pia, Gianfranco Di Piero già assessore alla cultura del comune di Sulmona, candidato alla carica di Sindaco alle prossime elezioni amministrative, Lando Sciuba già Sindaco di Sulmona, Roberto Santangelo vice Presidente del Consiglio Regionale, Giovanni Ruscitti Presidente del Centro studi Giuseppe Bolino, che ha coordinato gli interventi, i cittadini desiderosi di non voler mancare.Nell’occasione sono state ricordate alcune vicende della vita del nostro Paese ed il ruolo svolto dal Ministro abruzzese per fronteggiare alcune emergenze come quella dell’alluvisione di Firenze, oppure quella della tracimazione in Valtellina

Gianfranco Di Piero nel suo intervento ha ricordato la figura, gli incarichi, la carriera politica di Gaspari, icona di una politica lungimirante, la quale ha trasformato l’Abruzzo portandolo ad essere una regione alla pari con quelle del nord.

Lando Sciuba precisando che benché democristiano, non era gaspariano, ma ha sempre stimato ed ammirato il leader Remo Gaspari sempre vicino ai cittadini; una vita la sua al servizio dell’Italia. Sciuba inoltre nel suo intervento ha precisato che Remo Gaspari ha rispettato a pieno i principi consacrati nella costituzione italiana, adempiendo con onore e fedeltà ai valori della Repubblica Italiana.

Il Vice Presidente dela Consiglio regionale, Roberto Santangelo, ha precisato che la politica si è allontanata dai territorio commettendo un errore di valutazione. La politica deve tornare nelle piazze, nelle strade, nelle case dei cittadini al fine di ricostruire il binomio eletti elettori ancor più forte, solido. La legge elettorale, la quale non prevede le preferenze, ha sminuito l’articolo 48 della costituzione il quale sancisce il diritto di voto uguale, libero, segreto, personale. Il sindaco Pasquale Berarducci ha asserito che Remo Gaspari è patrimonio sia della politica regionale, sia nazionale quale esempio di operosità, fedeltà ai valori della stato democratico italiano.

Giovanni Ruscitti ha ricordato il lavoro prodotto a partire dagli inizii degli anni settanta quando l’Abruzzo da ultima regione del Mezzogionro divenne nel giro di pochi anni la prima regione del centro sud tanto da dover uscire dall’Obiettivo 1 degli aiuti comunitari. Quelli eranio infatti gli anni in cui in Abruzzo si costruiva una rete autostrdale fra le piu’ efficienti d’Europa,si costruivano Ospedali, Università, il traforo del Gran Sasso,i Centri di Ricerca, arrivano industrie e si creava occupazione

Nel corso del confronto è stato ricordato che Gaspari è stato uno dei politici ad aver ottenuto il maggior numero di preferenze, diventando uno dei più eletti d’Italia per numero di voti ottenuti.

Nel 1987 Remo Gaspari è ancora una volta eletto deputato con 177.665 voti una cifra record di consensi Dal 17 aprile al 28 luglio e Ministro della Difesa nel sesto Governo Fanfani. Il 29 luglio è nominato Ministro della Protezione Civile nel primo Governo Goria, carica che manterrà sino al 1 aprile 1988. Ricordiamo inoltre che Remo Gaspari sarà in prima linea anche nel terribile rapimento di Aldo Moro che si concluderà con la morte dello statista democristiano, dopo quella della scorta avvenuta giovedì 16 marzo 1978 in via Mario Fani a Roma.

Gaspari è stato protagonista anche nelle forze armate. Remo Gaspari tornerà dalla Russia, una delle pagine fra le più tragiche ed angosciose della storia contemporanea d’Italia. Tornato in Italia viene messo a disposizione, in qualità di aiutante maggiore, sempre nel VI Reggimento Bersaglieri e destinato nell’Appennino Tosco Emiliano. L’otto settembre 1943 giunge e Remo Gaspari sarà coinvolto anche in questa terribile avventura italiana. Il suo è l’unico reparto il quale resta unito nell’esercito italiano. In seguito la formazione, procede allo scioglimento, anche perché è circondata dalle forze armate germaniche. Remo Gaspari raggiungerà Pescara, Vasto, quindi Gissi. In seguito viene nuovamente richiamato presentandosi al comando Lecce; in seguito è collocato in congedo. Un italiano non si è mai tirato indietro con determinazione, audacia, abnegazione. Ricordare Remo Gaspari significa mantenere indelebile il ricordo di un italiano fedele all’Italia, alla Costituzione, al Tricolore, al Popolo Italiano, ai valori delle Forze Armate.

Andrea Pantaleo