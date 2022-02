A proposito di.. toponomastica

Sulmona,8 febbraio– Ognuno di noi è a conoscenza che le strade, le piazze, le scuole, i monumenti, le lapidi, hanno denominazioni ben precise ed alcune volte l’argomento è stato oggetto di dibattiti, confronti, analisi. La materia della Toponomastica è regolata dal Regio Decreto legge 10 maggio 1923 N° 1158, convertito in legge 17 aprile 1925 N° 473, dalla legge 23 giugno 1927 N° 1188, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1927 N° 164, l’articolo 41 del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 N°223, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989 N° 132. Il Regio Decreto legge 10 maggio 1923 N° 1158 dispone che le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze municipali, dovranno chiedere e ottenere la preventiva approvazione dal Ministero della P. I. per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti. La legge 23 giugno 1927 N° 1188 prevede che nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori. Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano a caduti di guerra o per la causa nazionale. È inoltre in facoltà del Ministero per l’Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano ben meritato della nazione. L’articolo 41 del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 N°223, dispone che ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità. L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al Regio Decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. Nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. La toponomastica è lo studio fondamentalmente linguistico dei toponimi o nomi di luogo, sotto l’aspetto dell’origine, della formazione, della distribuzione, del significato ecc. Nella toponomastica si possono distinguere due indirizzi: uno tipologico, l’altro storico.

Andrea Pantaleo