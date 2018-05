A proposito di strade chiuse

Campo di Giove, 14 maggio– Sulla vicenda della strada provinciale Frentana chiusa è intervenuto nuovamente l’apposito Comitato per sostenere che ” E’ inaudito come per qualche semplice buca si tenga chiusa ancora dopo tre mesi la strada provinciale Frentana, mentre per smottamenti e inondazioni con seguito di detriti si riesca ad intervenire in poche decine di ore! Siamo felici della buona notizia di oggi che arriva con la riapertura della sp54 di Fonte Romana e un grande ringraziamento va da parte nostra a Francesco de Chellis che ha dato un senso di dignità alla nostra popolazione.

Ma restiamo ancora amputati di un’arteria ed è vergognoso come la Provincia continui a snobbare la difficoltà che stiamo attraversando, prendendo ancora tempo nella consegna di qualche sacco di catrame di cui generosamente ci fa dono, come si fa coi bambini capricciosi ai quali si regala un sacchettino di caramelle! Aspettano forse un’altro sciopero della fame? ” ( h. 8,30)