A proposito di… sanità

Sulla vicenda della sanità abruzzese continua intenso il dibattito sui diversi aspetti talvolta stimolanti,talvolta appiattiti.Tutti sembrano di avere la soluzione in mano. Giustissimo. Ma si tratta di visioni settoriali della politica e dei tecnici. Resta un interrogativo di fondo: cosa si aspetta ora la gente tenendo conto che da un anno al Governo del Paese c’è una coalzione diversa da quella che ha fissato le linee generali per la Sanità nelle Regioni e da quasi cento gionri l’Abruzzo ha un nuovo Governo. Oggi ospitiamo un intervento del sulmonese prof. Aldo Ronci che da anni si batte per la difesa dei diritti del Centro Abruzzo e spratutto per una diversa politica di riequlibrio territoriale. Resta da capire ora come intende muoversi la politica locale troppo chiacchierona e poca attenta ai grandi temi dello sviluppo del territorio

Sulmona, 4 maggio– L’ex assessore regionale alla Sanità Sil­vio Paolucci, sul quotidiano “Il Messaggero” del 18 Aprile 2019, afferma che “Ronci si è sostitui­to al parere di due ministeri (Salute ed Economia) che hanno invece tolto da tempo la maglia nera all’Abruzzo, anche rispetto alla qualità dei Lea (livelli essenziali di assistenza)”.Non mi sono sostituito a nessuno ma ho solo affermato che il Ministero della Salute, dall’esame dei conti della Sanità della Regione Abruzzo, ha valutato che essa potesse uscire dal Commissariamento ma ciò non è comunque in contraddizione con il fatto che dall’analisi dei Conti Economici, predisposti dalla Regione stessa, che vanno dal 2014 al 2017, risulti che la quantità e la qualità dei servizi sia nettamente peggiorata (d’altronde è sotto gli occhi di tutti).

Nelle mie riflessioni ho sintetizzato quanto esposto con la seguente frase “ I conti della sanità sono in ordine ai fini della cessazione del Commissariamentio ma evidenziano che la quantità e la qualità dei servizi sono peggiorati”

Paolucci ha anche dichiarato che il Ministero della Sanità e della Salute ha tolto la maglia nera all’Abruzzo anche rispetto alla qualità dei Lea e questa è un affermazione non veriteria come di seguito dimostro. Il Ministero della Salute dà questa definizione “I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse)”.Ha poco rilievo il fatto che, dal 2014 al 2016, il punteggio dei LEA attribuito all’Abruzzo è migliorato in quanto significa che sono stati aggiunti alcuni tipi di servizi sanitari da erogare che prima non lo erano ma esso punteggio non esprime il livello della quantità e della qualità dei servizi sanitari erogati ai cittadini.

La Regione non rispetta quasi mai i tempi entro i quali dovrebbe erogare i servizi sanitari e spesso costringe i pazienti a recarsi in strutture ospedaliere lontane dai luoghi di residenza.

Ad esempio:

le ecografie, le radiografie, le Tac e le risonanze magnetiche sono effettuate dopo tempi biblici e spesso in strutture che si trovano lontano dalla residenza dei pazienti e in luoghi disagiati da raggiungere;

le attese lunghissime e i viaggi disagevoli cui bisogna sottoporsi per affrontare alcuni interventi chirurgici o per effettuare alcune visite specialistiche

In altri circostanze la Regione fissa delle condizioni inaccettabili come il caso dialcune analisi del sangue che si possono ripetere solo dopo che siano trascorsi parecchi mesi, in altre ancora sottopone i cittadini a vere e proprie sofferenzecome il caso delle ore di attesa interminabili nei pronti soccorso.

I risultati dell’andamento della Sanità Abruzzese dal 2014 al 2017, in sintesi, sono i seguenti:

i corrispettivi per ticket diminuiscono di 7.565.000 (-18,3%) in quanto molti Abruzzesi hanno rinunciato alle prestazioni sanitarie per motivi economici;

la spesa farmaceutica si incrementa di 71.909.000 (+40,1%) e non è tenuta sotto controllo tanto è vero che, secondo l’AIFA, nel 2017 la spesa farmaceutica convenzionata ha fatto realizzare all’Abruzzo il peggior risultato tra le Regioni Italiane;

l’acquisto di prestazioni di sevizi sanitari da privati aumenta di 35.798.000 (9,1%) e continua a crescere in maniera troppo elevata;

i costi del personale subiscono un decremento di 12.680.000 (-1,7%) non attuando il turn over e peggiorando in questo modo la quantità e la qualità dei servizi sanitari;

la mobilità passiva interregionale cresce di 10.383.000 (+4,6%) dimostra che il livello dei servizi sanitari non è soddisfacente e , secondo DemoskopiKa, nel 2017l’indice di mobilità passiva ha posizionato l’Abruzzo al quart’ultimo posto della graduatoria nazionale

il costo del management della Sanità Abruzzese è alto tanto è vero che, secondo DemoskopiKa, nel 2017 l’Abruzzo è la quarta in classifica tra le regioni che spendono di più per costi della politica, ovvero per mantenere il management delle aziende ospedaliere, delle aziende sanitarie e delle strutture sanitarie.

A queste riflessioni si aggiunge che la realizzazione del Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario e il Piano di riorganizzazione della rete Ospedaliera hanno determinato, attraverso la messa in atto di tagli lineari , una penalizzazione delle Aree Interne attraverso:

il declassamento degli ospedali di Sulmona, Atri e Giulianova da Ospedali DEA di 1° livello a Ospedali di base; la chiusura dei punti nascita di Ortona, Penne, Atri e Sulmona; il depotenziamento degli ospedali minori di Tagliacozzo, Pescina, Castel di Sangro, Popoli, Penne, Ortona, Atessa, Gissi e Guardiagrele; la chiusura diffusa su tutta la rete ospedaliera di molti servizi sanitari.



Aldo Ronci