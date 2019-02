A proposito di Punto Nascita  di  Sulmona

Sulmona, 19 febbraio- Che strano la politica in questa città e perfino in questa Regione.Il Ministero della salute ha intimato la chiusura del Punto Nascita di Sulmona.Da quel momento si è scatenata la solita sceneggiata di allarmismi, chiacchiere a vuoto, dichiarazione da ogni parte Possibile che nessuno si è posto l’interrogativo che il Ministero non può chiudere il Punto Nascita senza tenere conto del parere dell’Agenas che condiziona tale chiusura alla realizzazione dell’Elisoccorso H24.

Ma che politica è questa? Che gente abbiamo mandato ad amministrare questa nostra città e la Regione? L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali AGENAS è un ente pubblico nazionale che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni.E allora? (h. 13,00)