A proposito della Pinacoteca ” Gaetano Pallozzi”, la polemica del Pd “sterile” e inutile. Ecco perchè

-Secca risposta dei componenti la Commissione Comunale Toponomastica di Sulmona alle critiche del Pd cittadino che riteneva anomala la decisione dell’Amministrazione comunale di privilegiare la scelta di intitolare la pinacoteca comunale ad Ettore Ferrari, artista di valenza internazionale “Una decisione ispirata esclusivamente dalla volontà di onorare, nella ricorrenza del bimillenario ovidiano, lo scultore che ha donato a Sulmona la statua bronzea di Ovidio ma che questa comunità- rileva la commissione- aveva inspiegabilmente e colpevolmente dimenticato di celebrare a quasi cento anni dalla posa in opera della statua in piazza 20 Settembre”. Eppure queste motivazioni note già da tempo sono state avanzate in maniera strumentale proprio ora dai partito democratico nel pieno di una campagna elettorale . Ma l’opinione pubblica per fortuna è sempre piu’ attenta a giudicare una politica pasticciona che si alimenta solo di chiacchiere e.. polemiche inutili.

Sulmona, 23 giugno– In riferimento alle sterili polemiche sollevate nei mesi passati ed anche alle recenti dichiarazioni del Partito Democratico di Sulmona, che si è impegnato ad intitolare la Pinacoteca comunale al pittore Gaetano Pallozzi, tra i primi atti amministrativi qualora il PD fosse chiamato a governare la città nelle prossime elezioni, i componenti della Commissione per la Toponomastica cittadina si sentono in dovere di intervenire nel merito:

Premesso che nessun luogo pubblico (via, piazza o struttura) può essere denominato «a persone che non siano decedute da almeno dieci anni» (art. 2, Legge 23 giugno 1927, n° 1188), si precisa che quando la Commissione per la Toponomastica propose d’intitolare la “Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea” a Ettore Ferrari (verbali del 27 settembre 2018 e del 19 dicembre 2018), il maestro Gaetano Pallozzi era ancora vivente e attivo. Deroghe alla prescrizione dei dieci anni possono essere concesse dal Prefetto per questi soli casi: a) Caduti di Guerra; b) Caduti per causa nazionale; c) Personaggi che abbiano benemeritato della Nazione.

Dunque, i termini di legge per intitolare la “Pinacoteca Comunale” a Gaetano Pallozzi non sussistevano né all’epoca della proposta, né alla data della delibera di Giunta (n° 210 del 18 novembre 2020) né alla data del Decreto Prefettizio (n° 847 dell’8 gennaio 2021); tutt’al più, potranno maturare soltanto tra due lustri. Inoltre, del tutto arbitraria e illegittima, sia perché non supportata da alcun atto amministrativo, sia perché decisa da organismi che non hanno competenza in materia, è anche l’intitolazione del “Premio Sulmona” a Gaetano Pallozzi, peraltro sancita quando il maestro era ancora in vita.

La proposta di dedicare la “Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea” a Ettore Ferrari, artista di valenza internazionale, è stata ispirata esclusivamente dalla volontà di onorare, nella ricorrenza del bimillenario ovidiano, lo scultore che ha donato a Sulmona la statua bronzea di Ovidio ma che questa comunità aveva inspiegabilmente e colpevolmente dimenticato di celebrare a quasi cento anni dalla posa in opera della statua in piazza 20 Settembre: una scelta di assoluta onestà intellettuale operata in piena e cosciente libertà da parte di tutti i componenti della Commissione, non certo “contro” il maestro Gaetano Pallozzi, al cui nome gli amministratori municipali potranno intitolare la “Pinacoteca Comunale” della “Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Ettore Ferrari” non appena sarà maturato il termine ostativo dei 10 anni dalla morte; parimenti, sarebbe opportuno intitolare la “Sezione Scultura” ad Attilio Di Renzo, autore di molte delle opere esposte nella medesima Galleria.

Un’eventuale delibera di Giunta, tesa a cambiare l’intitolazione della Galleria d’Arte, oltre a contenere notizie sul nuovo candidato, deve per legge illustrare “se sono venute meno le motivazioni a sostegno della precedente intitolazione”, vale a dire le ragioni per le quali la comunità sulmonese intende cancellare dalla memoria collettiva il nome dello scultore Ettore Ferrari, che non pretese alcun compenso personale per la sua opera se non le spese della fonderia e del trasporto della statua da Roma.

Nel respingere qualsiasi illazione su presunti interessi personali e speculazioni di natura politica, i componenti della Commissione ribadiscono che la scelta di ricordare Ettore Ferrari è stata proposta all’unanimità e successivamente accolta dalla Giunta Comunale.

Carlo Alicandri Ciufelli, Alessandro Bencivenga, Roberto Carrozzo, Marina Carugno, Franco Cavallone, Sandro Colangelo, Massimo Giorgi Piccirilli, Fabio Valerio Maiorano.