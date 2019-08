In piazza Maggiore giuramento degli allievi della Polizia Penitenziaria

Sulmona, 1 agosto– Piazza Garibaldi, un tempo Piazza Maggiore, ieri sera ha offerto altre emozioni particolari con il giuramento dei centosessantuno allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria appartenenti al centosettantacinquesimo corso, ragazzi e ragazze visibilmente emozionati. La cerimonia ha avuto inizio alle ore venti con i reparti i quali hanno percorso corso Ovidio, fra due ali di folla, per fermarsi in Piazza Venti Settembre per l’incontro con i familiari giunti da ogni parte d’Italia.

Papà, mamme, fidanzati, fidanzate, molti amici erano presenti per non perdere il giuramento dei loro cari. Molta l’emozione con alcuni occhi che erano velati dalle lacrime per questo momento istituzionale d’importanza fondamentale. In seguito i reparti, percorrendo sempre corso Ovidio, hanno fatto il loro ingresso in Piazza Maggiore. Presenti le associazioni combattentistiche e d’arme di tutte le istituzioni. In tribuna presenti autorità civili e militari fra le quali il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il presidente del consiglio comunale Katia Di Marzio, rappresentanti dell’arma dei carabinieri, della polizia di stato, della guardia di finanza, dell’esercito italiano, dei vigili del fuoco, il direttore della scuola penitenziaria Paola Gubbiotti, il comandante del reparto il commissario coordinatore Roberto Rovelli. Giornata e serata di particolare importanza per il giuramento degli allievi i quali entreranno in servizio negli istituti di pena dal cinque agosto 2019. Il corpo di polizia penitenziaria ha una storia gloriosa ed autorevole. Viene fondato a seguito dell’emanazione delle regie patenti del regno di Sardegna.

In seguito viene fondato il corpo delle guardie carcerarie, in seguito trasformato nel corpo degli agenti di custodia. L’amministrazione del corpo di polizia penitenziaria è alle dipendenze del ministero di grazie e giustizia. L’istituzione svolge l’incarico di gestire le persone sottoposte a regime di carcerazione e restrizione della libertà personale. Il Corpo garantisce l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l’ordine pubblico, la tutela della sicurezza all’interno degli istituti, partecipa alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti; inoltre espleta servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, nonché di traduzione dei ristretti, da istituto a istituto, presso le aule giudiziarie per lo svolgimento dei processi e presso i luoghi esterni di cura; in caso di ricovero espleta il servizio di piantonamenti.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria sono: sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi; agenti di pubblica sicurezza, i restanti ruoli subordinati; ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in base alle qualifiche commissari, ispettori e sovrintendenti sono ufficiali di polizia giudiziaria in tutto il territorio Italiano, anche fuori servizio al pari di polizia e carabinieri. Con il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana hanno assunto l’arduo incarico di difendere i principi espressi ed impliciti, consacrati nella costituzione italiana, sui quali si fonda la Repubblica Italiana. Saranno sempre fedeli all’Italia, al tricolore, alla popolazione. Auguri, Buon Lavoro, Buona Fortuna.(h.8,00)

Andrea Pantaleo