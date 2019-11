A Pescocostanzo e Roccaraso in programma gli appuntamenti culturali sull’inclusione sociale

Percorsi per una crescita condivisa – il cinema nelle scuole, realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Scuola promosso dal Mibac e dal Miur.

Sulmona, 1 Novembre– Sono terminati nella giornata di ieri gli incontri e le proiezioni previsti all’interno della Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri” dell’Aquila sul tema dell’inclusione sociale. I giovani studenti delle classi terze, introdotti dagli operatori culturali dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”, per tutto il mese di Ottobre hanno avuto la possibilità di assistere alla visione di specifici lungometraggi che hanno riguardato il delicato argomento dell’inclusione sociale. Gli appuntamenti hanno previsto inoltre la presenza di psicologi, avvocati ed insegnanti che hanno integrato con interessanti spunti di riflessione le proiezioni programmate, grazie anche ad elaborati di studio forniti dalla “Lanterna Magica” e dagli stessi professionisti coinvolti.

A partire dal prossimo Martedì 5 Novembre, il progetto sull’inclusione sociale vedrà nuovi appuntamenti in alcuni Istituti scolastici di Pescocostanzo e Roccaraso. Nella giornata indicata, due saranno i momenti didattici che coinvolgeranno gli studenti, divisi per fascia d’età. Alle ore 10.00 presso l’Auditorium San Nicola, gli allievi della Scuola Secondaria di Primo grado “Sante Di Rocco” di Pescocostanzo assisteranno alla proiezione del film Wonder di Stephen Chbosky (Usa, 2017). Nel pomeriggio a partire dalle ore 16,30 nei locali dell’Istituto Alberghiero di Roccaraso “Edmondo De Panfilis”, in programma la proiezione del film Quasi amici di Olivier Nakache (Francia, 2011), riservata agli studenti del triennio. Entrambi gli appuntamenti vedranno la presenza della Dott.ssa Serena Spezza, psicologa che incontrerà i ragazzi per un approfondimento sulla tematica trattata. Saranno ben dieci le proiezioni complessive che saranno riservate agli Istituti scolastici indicati per tutto il mese di Novembre.

L'evento è organizzato e promosso dall'Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica" e l'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio denominato Percorsi per una crescita condivisa – il cinema nelle scuole, realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Scuola promosso dal Mibac e dal Miur.