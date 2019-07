A Pescasseroli in arrivo la Granfondo Mtb del Parco Nazionale d’Abruzzo

Pescasseroli, 2 luglio- Luglio è il mese della Granfondo organizzata dall’Asd Mtb Pescasseroli che sta portando avanti tutto il necessario affinchè che la gara possa essere pronta e al top per domenica 7 dello stesso mese con il percorso unico point to point di 46 chilometri con 1300 metri di dislivello.

Sarà una giornata di sport che sicuramente calamiterà l’attenzione di appassionati e curiosi, pronti a raggiungere Pescasseroli per partecipare alla corsa ed ammirare le bellezze paesaggistiche del Parco Nazionale d’Abruzzo. Quella di domenica prossima sarà una manifestazione ancora ricca di emozioni e all’insegna della passione delle ruote grasse come sottolinea l’organizzatore Francesco de Rubeis: “Siamo arrivati alla settima edizione, una fatica non da poco e abbiamo messo mano ad alcune modifiche sul percorso. Causa le incessanti piogge dell’ultimo autunno hanno causato una frana che ha distrutto la salita di 5 chilometri tra i faggi del Parco Nazionale d’Abruzzo. In alternativa e senza modificare sostanzialmente il tracciato abbiamo optato per un single track in salita di circa 1,5 chilometri al fine di ricongiungerci con il vecchio percorso. Si comincia quindi quest’anno con una salita molto tecnica”.

Molti i partner che hanno dato la fiducia a questa manifestazione sempre riuscita e ben apprezzata nel periodo estivo: in ambito istituzionale l’ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, unitamente agli sponsor Alonzi Bike, Confetti Pelino, Azienda VitiVinicola Ciù Ciù, BCC Roma, Pizzeria Saltarelli e tutte le attività di bar, ristorazione e alberghi che daranno manforte all’intera organizzazione dell’evento.(h.9,00)