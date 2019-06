A Patrick Casadio la 28°edizione del Trofeo Città di Sant’Omero

Sulmona,6 giugno– Patrick Casadio ha portato in alto i colori giallo-neri del Team Alice Bike-Myglass, sul gradino più alto del podio del 28°Trofeo Città di Sant’Omero in occasione dei festeggiamenti in onore dell’omonimo santo patrono della città vibratiana e con la regia organizzativa della Gulp Pool Val Vibrata.

La gara metteva in palio il Trofeo Federico Lamona, il Trofeo Danilo Fasano, la Coppa Dario Tulli, il Memorial Silvia Ciarrocchi, il Memorial Benedetto Coccia, la Medaglia d’Oro Filippo Iacoponi e il Trofeo Andreano Papa.

Sono stati 113 i partenti di una manifestazione contraddistinta dalla qualità e dal numero delle squadre partecipanti (28 da tutto il Centro Sud Italia) che hanno dato vita a una corsa molto veloce senza temere il caldo e i saliscendi delle strade della Val Vibrata nel circuito ripetuto dieci volte con partenza ed arrivo a Sant’Omero.

L.A.