A Pacentro 16^ Sagra della Polta

Pacentro, 19 agosto– Si è rinnovata ieri sera a Pacentro la sagra dedicata alla Polta, giunta alla sedicesima edizione. L’evento è stata organizzato dall’Associzione Pro Loco di pacentro in collaborazione con l’Associazione sagra della Polta e con il patrocinio del Comune di Pacentro.La Polta è piatto tipico della tradizione Pacentrana, legato alla sana tradizione del mondo contadino. Si prepara e realizza con cavoli, patate e fagioli, i quali vengono cotti separatamente, successivamente sminuzzati ed in seguito risaltati insieme in padella con l’aggiunta di olio. Viene servita in due modi: sia piccante, sia dolce. E stata arricchita da salumi, formaggi salcicce, arrosticini, la zampanella con i pomodori sempre prodotti a Pacentro produzioni agricole provenienti dalle aziende del paese, con gli ottimi vini delle produzioni della Valle Peligna, per una serata all’insegna della gastronomia e della tradizione culinaria pacentrana

Non è mancata l’ottima musica ad allietare la serata anche con le danze e canti tradizionali abruzzesi forieri d’una secolarità ancora viva nell’animo dei nostri corregionali che hanno accolto con entusiasmo questo nuovo appuntamento Sedici edizioni si qui avutesi sono la lapalissiana dimostrazione della ferma volontà di portare avanti tale sagra la quale è solamente uno degli eventi che avvengono nel borgo abruzzese di Pacentro, considerato uno dei più belli della Regione Abruzzo. Molta la partecipazione e l’entusiasmo da parte del pubblico accorso anche da numerosi paesi del circondario; non son mancati i turisti ed i curiosi del caso per una serata perfettamente riuscita. In castello dalla sua altura domina da secoli sia il borgo sia la Valle Peligna rimembrando gesta entrate di diritto nell’immortalità di tutti i tempi. L’incantevole panorama costituito dal monte Morrone e dal massiccio della Maiella, stupende montagne regionali alle pendici delle quali il paese è collocato, ed il panorama della valle Peligna dal lato opposto contribuiscono a far diventare

Pacentro uno splendido borgo conservato in maniera attenta, a seguito di un lavoro di ristrutturazione di gran professionalità, è possibile ammirare e visitare il castello appartenuto alle famiglie che hanno signoreggiato nel feudo: Colonna, Cantelmo, Barberini, Orsini di Roma, Caldora.Il maniero ha origini che rimontano al X secolo con la presenza di un castrum (fortezza), collocata nell’altura del possedimento. Domina ancora oggi la valle, suscitando echi di memorie lontane, gesta cavalleresche entrate nell’olimpo della storia. Il Suo periodo di realizzazione è compreso fra il X ed XII secolo; tale difatti è l’era del cosiddetto “incastellamento”. La famiglia Colonna nell’albero genealogico ha avuto due Pontefici ed esattamente le Loro Santità Adriano I e Martino V. Adriano I è stato Papa dal 772 al 795 D.C. consacrato Vicario di Cristo il 9 febbraio del 772; muore nell’anno 795. Sua Santità Martino V, tal Oddone Colonna è eletto l’8 novembre del 1417. Il Suo pontificato si avrà dal 1417 al 1431; decede difatti nel mese di maggio del 1431. I Cantelmo son presenti anche nell’illustre città di Sulmona nella quale hanno avuto parentela con i de Letto, oltre ad altri illustri lignaggi fra i quali si annoverano Caldora, Merolini, per citarne solo alcuni.

Son presenti anche in Pettorano Sul Gizio, Popoli. Gli Orsini di Roma hanno avuto nella loro genia se non erro tre Pontefici ed esattamente le Loro Santità Celestino III, Nicolò III e Benedetto XIII. Celestino III sarà Santo Padre dal 1191 al 1198. Celestino III (Giacinto Bobone degli Orsini) è consacrato Papa il 14 aprile del 1191, muore l’8 gennaio del 1198; Sua Santità Niccolò III (Giovanni Gaetano Orsini) è eletto il 25 novembre del 1276 ed il suo pontificato si ha sino al 1280 anno in cui il 22 agosto cessa di vivere. Il Santo Padre Benedetto XIII (il cardinale Pier Francesco Orsini) è eletto Pontefice il 29 maggio del 1724, il Suo pontificato dura siano al 1730 anno in cui il 21 febbraio trapassa. La famiglia Barberini è presente anche nella contea di Celano avendo posseduto il meraviglioso castello di Gagliano Aterno. La famiglia Caldora proviene se non erro da Castel del Giudice; si ricorda Giacomo illustre condottiero, Duca di Bari, Conte di Pacentro. Altri celebri lignaggi con i loro palazzi presenti a Pacentro sono le genie Tonno, Massa, Avolio, La Rocca, Granata, Simone, Vespa, per citarne solo alcune.

Andrea Pantaleo