A Pacentro 14^ edizione del buon Olio Peligno

Pacentro,4 marzo– Presentata questa mattina a Pacentro, nella sede del Comune sita a Palazzo Rocca, la quattordicesima edizione del concorso “Buon Olio Peligno”,giornata di promozione dell’olio extravergine d’oliva del territorio peligno e dell’Abruzzo regione nota anche per le sue vetuste produzioni agricole. Presenti il Sindaco di Pacentro Guido Angelilli, il Vice Sindaco Franco Pennelli, il Consigliere Comunale Francesco Terracciano, l’Assessore Sara Santini, Eustacchio Gentile Presidente della Comunità Montana Peligna, Tonino De Santis Vice Presidente dell’Associazione Rustica Gentile. Quest’anno trentadue saranno partecipanti provenienti da ogni località del territorio peligno, i quali, nei due giorni della manifestazione, saranno i docenti ed i testimoni storici della millenaria produzione dell’olio d’oliva. La manifestazione è stata ideata dalla Comunità Montana Peligna la quale con l’obiettivo di far conoscere la storia secolare della produzione dell’olio d’oliva del territorio. Gli sponsor sono la Fondazione Carispaq, la Banca del Credito Cooperativo di Pratola Peligna, il Parco della Maiella.

Molti come sempre saranno gli eventi legati a questo evento il quale, dopo tredici edizioni sin qui avutesi, rappresenta un appuntamento con la storia della produzione abruzzese peligna dell’olio. La manifestazione si svolgerà a Pacentro nei giorni di venerdì sei e sabato sette marzo duemilaventi. Per la giornata di venerdì, a partire dalle ore diciassette, nella sala di Nello in Via Santa Maria Maggiore, avrà luogo il mini concorso sia di conoscenza sia d’assaggio dell’olio extravergine d’oliva, la cui finalità consta nell’avvicinare i consumatori, la società civile, al mondo della produzione dell’olio d’oliva, ai produttori agricoli. Sarà presente il Dott. Lorenzo Palazzoli medico, ricercatore, sommelier dell’olio.

La giornata di sabato sette marzo, sarà caratterizzata da un interessante convegno, il quale avrà luogo nel convento dei Frati Minori a partire dalle ore sedici. Interverranno e saranno presenti il Sindaco di Pacentro Guido Angelilli, Angelo Caruso Presidente della Provincia dell’Aquila, Cristina Di Sabatino Dirigente Scolastico dell’Istituto Arrigo Serpieri di Avezzano, Domenico Taglieri Presidente della Fondazione Carispaq, Lancione Direttore della Banca del Credito Cooperativo di Pratola Peligna, Emanuele Imprudente Assessore all’agricoltura della Regione Abruzzo; le introduzioni saranno curate dall’assessore al comune di Pacentro Sara Santini, mentre il coordinamento sarà curato da Franco Volpe, Presidente dell’Associazione Rustica e Gentile. Saranno inoltre presenti Roberto Battaglia olivicoltore e Presidente CIA l’Aquila Teramo Giulio Sparascio olivicoltore e componente del consiglio di amministrarne del consorzio oliva ascolana tenera del Piceno DOP, la docente Fausta Pezzi insegnante dell’Istituto Agrario Arrigo Serpieri di Pratola Peligna, con le conclusioni di Luciano Pollastri agronomo.

Alle ore diciotto avverrà la premiazione del concorso Buon Olio Peligno che sarà curata da Marino Giorgetti Capo Panel Regione Abruzzo. All’evento ha dato il suo apporto, la rinomata azienda agricola pacentrana Spagnoli, per l’organizzazione nell’ambito della manifestazione dell’attività didattica sull’olio extravergine per tutti gli alunni della classi elementari e medie di Pacentro. L’evento ha la finalità di far conoscere più da vicino la produzione dell’olio d’oliva, dalla coltivazione, sino ai processi lavorativi per l’ottenimento dell’olio; non mancheranno anche cenni storici sulla secolare produzione dell’olio d’oliva, ottenuto in base alle antiche tradizioni della popolazione d’Abruzzo. Protagonisti di questi due giorni pacentrani saranno i produttori locali, i quali rappresentano e costituiscono il pilastro fondamentale dell’economia locale peligna. Pacentro ha una storia secolare illustre anche nella produzione dell’olio d’oliva.

Andrea Pantaleo