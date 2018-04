A Francavilla seminario di formazione per la Polizia Locale

Sulmona, 24 aprile– L’ANVU (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia), nell’ambito della formazione continua alla Polizia Locale ha organizzato un Seminario nella Città di Francavilla per il prossimo 26 Aprile 2018. (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia), nell’ambito della formazione continua alla Polizia Locale ha organizzato un Seminario nella Città di Francavilla per il prossimo

L’argomento è il Trattamento e l’accertamento Sanitario Obbligatorio. Il momento di formazione vuole dare risposte a tutti gli operatori che si trovano a dover affrontare situazioni nelle quali sono interessati soggetti in particolari condizioni. Poter intervenire e risolvere con la massima professionalità e tutela è garanzia di un servizio non solo di Polizia ma anche e soprattutto di forte rilevanza umana e sociale.

La Polizia Locale Italiana è il primo operatore a diretto contatto con il cittadino ed è chiamata in ogni ambito di sicurezza, di assistenza e di supporto per il rispetto del buon vivere comune.

Quindi non è chiamata solo a sanzionare ma ricopre un importante ruolo di prevenzione di illeciti e di cattivi comportamenti. Ruolo non sempre riconosciuto. Nel programma è previsto anche un modulo per consentire agli operatori di apprendere basilari conoscenze per svolgere le proprie funzioni in sicurezza per la propria incolumità e per quella delle persone che vengono trattati (h. 14,15)