A difendere il Tribunale io ci sarò. E.. tu?

Sulmona,26 maggio– Cresce l’attesa in città per la manifestazione programmata per la mattinata di sabato ( ore 10,30) in piazza Capograssi in difesa del Tribunale di Sulmona. Un’iniziativa analoga si svolgerà anche nelle altre tre città gemelle ( Avezzano,Lanciano, e Vasto) impegnate anche loro nella battaglia per la difesa e la salvaguardia dei presidi giudiziari. In città si percepisce il clima della grande mobilitazione com’è sempre avvenuto anche negli anni scorsi quando la nostra comunità si muoveva anche insieme per raggiungere L’Aquila o Pescara quando c’era da lottare.

Proprio in questi giorni il sindaco della città Anna Maria Casini ha lanciato l’appello invitando la nostra comunità a partecipare e ad esaltare la coesione del territorio. Oltre ai rappresentanti delle Istituzioni,della politica, dell’Ordine forense e avvocati fra i primi a manifestare la propria disponibilità alla giornata di lotta è stata l’avvocato Elisabetta Bianchi, Consigliere comunale da sempre in prima linea per la difesa dei diritti della nostra città come i problemi sanitari ma anche, sociali, e perfino quelli legati alla salvaguardia del Tribunale. Chi non ricorda la sua manifestazione dello sciopero della fame che all’epoca fece molto clamore.

Ma c’è di piu’. Bianchi è stata la prima a rompere il copione stantio e gli schemi irrigiditi di un dibattito svuotato sulle prossime amministrative in questa città comunicando ufficalmente la sua intezione di candidarsi a sindaco anche fuori dalla sua formazione politica di riferimento o dalla coalizione di appartenenza. Una decisione improvvisa che ha fatto molto rumore in città e fuori. Ma c’è di piu’. Per annunciare la sua adesione alla manifestazione di sabato Bianchi ha fatto affiggere sui muri della città un orginale manifesto per annunciare “ come sempre” la sua partecipazione ma anche,forse, per stimolare quelli che solitamente se ne stanno lontano,senza combattere e poi il giorno dopo ricominciano a lamentarsi. Insomma la corsa verso Palazzo San Francesco sembra ormai partita davvero