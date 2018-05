A Cocullo in migliaia per assistere al rito dei serpari

Cocullo, 1 maggio– Si è rinnovato oggi a Cocullo, in occasione della festa di San Domenico Abate, il rito dei serpari una delle tradizioni più spettacolari che si svolgono in Abruzzo e che ogni anno richiama nel piccolo borgo della Valle del Sagittario migliaia di persone, tra fedeli e curiosi, provenienti da ogni parte d’Italia

La tradizione vuole infatti che San Domenico abate, monaco benedettino che visse a Cocullo per sette anni, sia il santo che difende e protegge dal mal di denti, dalla rabbia e dal morso dei serpenti.In realtà i preparativi per il rito iniziano già il mese prima quando i “serpari” vanno a caccia di serpenti (non velenosi) che conservano poi in cassette di legno fino al giorno della manifestazione. Il giorno della festa la statua di San Domenico viene trasportata in processione e addobbata con i serpenti che alla fine vengono rimessi in libertà nel loro habitat selvatico.Attorno a questa tradizione s’intrecciano riti e credenze popolari che conservano inalterati nel tempo il loro fascino e le loro curiosità son potuti ammirare ancora una volta da vicino magnifici esemplari di serpenti della specie denominata Cervone per la curiosità di tutti grandi e piccoli. Uomini e serpenti insieme, in sintonia, messaggio della natura vissuta in armonia; Il Rito Millenario dei Serpari appassiona e coinvolge tutti ad ogni età, di qualsiasi generazione. Canti tradizionali, accompagnati con strumenti musicali, hanno preceduto la celebrazione della Santa Messa officiata da Monsignor Michele Fusco Vescovo della Diocesi di Sulmona Valva. Alle ore dodici, come tradizione vuole, è uscita la Processione accolta dalla folla in trepidante attesa.

All’uscita del simulacro di San Domenico si è levato un lungo e commosso applauso da parte della folla. Sulla statua sono stati collocati i serpenti per rinnovare tal rito davvero suggestivo. Sono immagini, momenti, istanti, forse finanche difficili da spiegare in quanto bisogna viverli da protagonisti essendo presenti all’evento religioso.. Innumerevoli i ricordi storici di Cocullo e del Suo Rito secolare. Molti occhi erano velati dalle lacrime; le radici della propria terra non si eliminano mai, non tramontano mai, non si sradicano mai e si sente sempre il desiderio ed il piacere di tornare nella propria terra d’origine.

Presenti anche in questa occasione Autorità civili, militari, religiose nonché molti sindaci del territorio La processione ha percorso le vie principali del centro storico cittadino fra due ali di folla immense; tanta la gioia e l’emozione per il rito de Serpari il quale serba preziosa identità Abruzzese. Religione, tradizione, folclore dell’Abruzzo ulteriore, son realtà tangibili ed affascinanti che evocano reminiscenze lontane, la storia dalla quale noi proveniamo, che costituisce un patrimonio fondamentale della nostra identità sociale, culturale, regionale. San Domenico Abate è venerato in modo peculiare a Cocullo con gran devozione.

San Domenico è stato un monaco benedettino il quale ha fondato innumerevoli monasteri ed in Abruzzo. Incantevoli borghi, città d’arte e cultura, suggestivo ambiente naturale evocanti momenti, tradizioni, quel passato che l’emigrazione non ha cancellato: prezioso passato splendidamente evocato nella meravigliosa manifestazione d’inesprimibile emozione. Vita semplice, ricca di valori tramandati dai progenitori: saggezza, operosità, dignità la carta d’identità. Cocullo è una della tante realtà avente un patrimonio secolare da preservare e conservare.

Andrea Pantaleo