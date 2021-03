A Campo Felice: fine settimana ricco di appuntamenti con i campionati regionali di sci alpino

Campo Felice, marzo- Nel prossimo fine settimana si svolgeranno le gare che assegneranno i titoli di Campione regionale per le categorie Ragazzi, Allievi, Giovani e Seniores. Sulla pista Innamorati di Campo Felice, fresca di omologazione per le discipline veloci e conosciuta dagli appassionati di sci alpino per essere la “preferita” di Papa Giovanni Paolo II, Si assegneranno i titoli di Super Gigante (Venerdi 12 Marzo), Slalom Gigante (Sabato 13 Marzo) e Slalom Speciale (Domenica 14 Marzo). Venerdì scenderanno in pista anche gli atleti del CLS (comitato Lazio e Sardegna), anche loro per il titolo regionale.

Il Presidente dello sci club Campo Felice Isidoro Franceschi, a nome di tutto il direttivo, ci tiene a ringraziare la stazione, magnificamente gestita dai fratelli Lallini per l’opportunità di tornare ad assegnare i tre titoli in una stagione che, viste le premesse, non lasciava tanto spazio all’ottimismo. In tutta la regione si è lavorato con grande professionalità e in scrupolosa osservanza delle disposizioni covid 19 e si è riusciti a portare a termine tutte le manifestazioni in calendario con una sorprendente partecipazione di atleti sia dal punto di vista numerico che qualitativo.

Siamo dunque all’ultimo atto del circuito regionale dove, in tutte competizioni, si è raggiunto il limite massimo consentito dalla Federazione, fissato a 150 iscritti per singola gara Un successo sotto ogni punto di vista, impreziosito dai risultati in termini di prevenzione; ad oggi non si riscontra nessun caso di positività fra atleti e tecnici e non si è mai dovuti ricorrere alle misure di quarantena obbligatorie in caso di compresenze nei campi di gara e di allenamento. Giovedì si procederà con gli allenamenti di Super Gigante per poi procedere alle gare che assegneranno i titoli Regionali.

Il Vice Presidente dello sci club Campo Felice Ezio Forlani ha incontrato a Roma l’allenatore per le discipline veloci della squadra nazionale femminile, in partenza per le finali di Lenzerheide, che ha voluto mandare un messaggio ai ragazzi che si apprestano a scendere in pista. Much Mair, tesserato con lo sci club Campo Felice, è molto legato alle nostre montagne e non potendo essere presente alla gara di Super Gigante, la sua preferita, ha voluto far sentire la sua voce.