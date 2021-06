A campionati italiani di Grosseto Palazzone migliora il suo personale stagionale

Sulmoa,14 giugno-Anche agli Italiani di Grosseto, Remo Palazzone ha confermato il suo momento di crescita nei m 400 ostacoli. Partito alla vigiglia del più importante appuntamento juniores della stagione con un personale di 57”77 , sulla colorata pista toscana, l’ostacolista sulmonese, tesserato quest’anno con la Gran Sasso Teramo, si è migliorato quasi di un secondo.

Tutto è avvenuto in mattinata, in una batteria molto combattuta, vinta da Vanchetti di Livorno. Palazzone si è classificato quarto con il personale di 56”82 davani Capobianco di Molfetta e Rosa Bernardinis di Milano. Adesso il giovane sulmonese dovrà affrontare un altro impegnativo momento con gli esami di maturità e per noi l’occasione è favorevole per inviare a Remo un “ viva il lupo” .