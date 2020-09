A Bussi sul Tirino II^ edizione del Premio U. L. E.

Bussi sul Tirino, 8 settembre– Tutto pronto a Bussi sul Tirino dove L’ULE Università Libera età della valle Tritana di Bussi, operante sul territorio già da qualche anno , assegna quest’anno il Premio “ Personaggio dell’anno” a Ennio Bellucci, giornalista RAI.Il premio è alla sua seconda edizione : l’Università con l’istituzione del premio ha voluto dare un riconoscimento alla carriera e all’impegno socioculturale dei prescelti.

A Dacia Maraini, premiata lo scorso anno per la sua ricca attività di scrittrice e l’impegno sociale verso le donne e la salvaguardia del patrimonio naturale, segue Ennio Bellucci, notoriamente conosciuto per la brillante carriera di giornalista, in cui si è distinto anche come documentarista che ha promosso la conoscenza, la salvaguardia e il rispetto di celebri tesori storici, artistici e paesaggistici d’Abruzzo, anche come promotore e operatore culturale con l’istituzione del Premio Nazionale Pratola, una delle manifestazioni più importanti e significative dell’intero Abruzzo, nonchè autore di diverse rubriche televisive trasmesse sulle reti RAI e su diverse emittenti radio-tv private regionali. A Lui vanno i complimenti dell’ULE e di tutti i cittadini di Bussi, che si uniscono a quelli di Pratola Peligna in un comune plauso e al giornalista e all’uomo

A. P.