A Bugnara nello straordinario borgo di… Romantica

La XIII^ edizione di Romantica si conferma un successo. L’iniziativa si sta sempre imponendo all’attenzione generale e vede la partecipazione di molte delegazioni straniere come dimostra il grande interesse dei media nazionali. Migliaia le persone presenti fino all’alba per apprezzare i contenuti di un progetto originale nella sua formula e nella proposta. Il centro storico viene conosciuto e vissuto nella sua interezza,le sue luci,il suo fascino. Vicili e angoli suggestivi addobbati dai Maestri fioristi e adottati da alle diverse nazioni presenti Diciotto le postazioni musicali nelle diverse piazzette che hanno accompagnato e allietato le notte.Straordinario successo ha riscosso il costume floreale della modella russa

Bugnara, 29 luglio- Gran successo ieri sera per l’edizione di Romantica, nell’incantevole borgo di Bugnara, con il Festival dei Fioristi il quale si conferma appuntamento molto atteso da parte della Società Civile. È stata una serata all’insegna della gastronomia, della musica, del mondo della moda, con la sfilata la quale ha avuto inizio alle ore ventitré. In passerella hanno sfilato non modelle professioniste, ma ragazze comuni indossando abiti realizzati con materiale vegetale.

Romantica dopo tredici edizioni rappresenta uno degli appuntamenti estivi fra i più attesi. Come sempre son giunte nel paese Abruzzese rappresentanti provenienti da diverse Nazioni europee quali Olanda, Belgio, Danimarca, Bielorussia Slovacchia sol per citarne alcune; quest’anno vi è stata la novità della presenza della Bielorussia alla Sua prima partecipazione. L’ideatore di quest’evento è stato Mauro Margiotti, purtroppo scomparso, il quale ha collocato Bugnara nell’olimpo dell’affascinante mondo dell’arte floreale e della floricoltura. Non sono mancati inoltre numeri di giocolieri e di illusionismo. Ogni angolo del centro storico era addobbato in maniera incantevole per una notte emozionante. Bugnara è borgo secolare ricco di tradizioni, usi, costumi, giunti sino ai nostri giorni. Una formula originale apprezzata e accattivante che incurisisce anche i grandi media nazionali che anche nella giornata di ieri hanno riservato attenzione e curiosità all’iniziativa a dimostrazione che la proposta piace, trova consensi e si impone all’attenzione generale

La moda,quindi, trionfa anche a Bugnara in maniera originale e singolare, con gli abiti realizzati con materiale vegetale. Notte stellata con fascino lunare, argento stellare questa di Bugnara, contribuendo a rendere la serata ancor più Romantica. Il binomio luce oscurità ha creato istanti e momenti di raffinata beltà. Tredici edizioni sin qui avutesi stanno a dimostrare l’intenzione di portare avanti questo progetto che va sotto il nome di “ Festival Internazionale di arte floreale” ha consentito a Bugnara di realizzare fondamentali relazioni sociali con l’intero continente europeo. A Bugnara si incontrano nazioni, diverse, culture diverse, usi, costumi tradizioni diverse, religioni diverse, ma accomunati tutti dal prendere parte a quest’avvenimento d’arte floreale che coinvolge ed appassiona tutti. L’appuntamento è fissato per l’anno venturo; il lavoro da realizzarsi è davvero considerevole ma ne vale davvero la pena.

Bugnara è sempre più Romantica, sempre più al centro di importanti ed autorevoli relazione internazionali. L’arte floreale è campo vastissimo il quale consente di realizzare innumerevoli capolavori mediante l’utilizzo di fiori. Molte sono le nazioni dedite alla floricoltura, una di esse è l’Olanda la cui cultura floreale è famosa e rinomata in tutto il mondo. L’appuntamento è fissato per l’anno venturo con la XIV^ edizione di questo Festival dei Fioristi che sa di preziosa, autorevole identità Abruzzese. Abruzzo ulteriore: culla di vetusto splendore.(h.9,00)

Andrea Pantaleo