A Bugnara Giuseppe Lo Stracco sindaco per la terza volta

Tante le conferme in molti altri paesi del centro Abruzzo. A Castelvecchio a guidare il comune sarà una donna.Conferma anche per Angelo Caruso a Castel di Sangro mentre a sorpresa a Corfinio vince per una manciata di voti Romeo Contestabile ex Presidente Consiglio provinciale

Sulmona, 22 settembre– Giuseppe Lo Stracco, rispettando ampiamente le previsioni della vigilia, è stato confermato per la terza volta sindaco di Bugnara. Un risultato che testimonia non solo la continuità di un’esperienza amministrativa che in questi anni ha saputo cogliere e portare a successo tanti obiettivi precisi ma testimonia sopratutto l’apprezzamento che la comunità di questo centro peligno nutre verso questa generazione di giovani amministratori che ha saputo affrontare sfide importanti in questi ultimi anni sopratutto nella vicenda del dopo sisma

Come e’ andata negli altri paesi del Centro Abruzzo? A Castel di Sangro è stato riconfermato sindaco Angelo Caruso attuale Presidente dell’Amministrazione provinciale dell’Aquila; a Corfinio, è stato eletto sindaco Romeo Contestabile, che ha avuto la meglio per una manciata di voti su Cristina Colella; ad Anversa degli Abruzzi Gianni Di Cesare( confermato). Raiano eletto il sindaco Marco Moca( confermato). A Pettorano sul Gizio nuovo sindaco è Antonio Carrara, ex presidente del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio Molise. Luca Malvestuto è il nuovo sindaco di Cansano a Rocca Pia, Pasquale Berarducci ( nuovo).; a Castel di Ieri Fernando Fabrizi( confermato). E’ una donna il nuovo sindaco di Castelvecchio Subequo. Si tratta di Marisa Valeri, a Roccvacasale Enrico Pace conferma anche per Carmine Presutti a Vittorito. Conferme anche per i sindaci Roberto Sciullo a Pescocostanzo; i Goriano Sicoli, Rodolfo Marganelli. e Luca Santilli a Gagliano Aterno. Infine Marco Passalacqua nuovo sindaco diAteleta