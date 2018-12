A Bugnara Concerto di Natale di Beppe Frattaroli

Bugnara,23 dicembre- Successo del concerto di Natale ieri sera a Bugnara all’interno della Chiesa del Santissimo Rosario da parte dell’artista Beppe Frattaroli nativo di Bugnara, incantevole borgo medioevale dell’Abruzzo ulteriore, che l’artista lascerà nel 1990 per recarsi a Roma in cerca di fortuna che poi ha magnificamente ottenuto. Presenti il Vescovo della Diocesi di Sulmona Valva Monsignor Michele Fusco il Sindaco di Bugnara Giuseppe Lo Stracco, il Vice Sindaco Domenico Taglieri, l’Assessore Osvaldo Lupi, il Parroco di Bugnara Don Fabio D’Alfonso e molti cittadini desiderosi di non voler mancare all’appuntamento del concerto del loro concittadino. Frattaroli è artista straordinario e versatile ed ha regalato due ore di musica celebre elargendo nuove emozioni.

La secolare Chiesa del Santissimo Rosario in questa occasione aveva un’atmosfera ancor più bella ed affascinante con le illuminazioni sceniche del concerto. Beppe Frattaroli ha voluto realizzare il Concerto di Natale nella Sua amata Bugnara alla quale è particolarmente legato. Beppe è musicista, cantautore, compositore di musiche per il teatro, il cinema, pubblicità ed altro ancora, in una parabola artistica incantevole e di ottima professionalità. È stato inoltre ospite in rinomate trasmissioni televisive sia della RAI, sia di emittenti private, riscuotendo successo ed ovazioni.

Ha collaborato anche con il celebre e leggendario gruppo musicale Sulmonese dei cinque dell’ottantotto storica formazione la cui fondazione risale al lontano 1968. Un concerto di Natale speciale ed emozionante quello di ieri sera a Bugnara quale forma di Augurio di un felice e sereno Natale 2018. La musica è come sempre protagonista e si conferma ancora una volta fondamentale realtà di aggregazione da parte dei cittadini. Grazie a Beppe Frattaroli per questo ennesimo concerto da Lui realizzato il quale rappresenta il proseguo di un itinerario artistico – musicale autorevole. Egli rappresenta in maniera straordinaria sia Bugnara sia l’ Abruzzo nel magnifico mondo della musica, essendone ambasciatore autorevole.(h.8,00)

Andrea Pantaleo