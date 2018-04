A.A.A. mecenati per la cultura cercasi

Bando pubblico della Soprintendenza per reperire risorse dai privati per attività culturali. Iniziativa interessante e fors’anche stimolante

Sulmona, 3 aprile– La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Abruzzo ha emesso un bando pubblico per reperire fondi dai privati finalizzati a finanziare eventi culturali.

Il 2018, Anno europeo del patrimonio culturale e Anno del cibo italiano è il tema al centro delle iniziative che la Soprintendenza intende declinare in una serie di eventi sul territorio ai quali i privati possono aderire, finanziandoli in tutto o in parte.

“Il cinema riguarda il paesaggio”, “Archeologia preventiva”, “Il cibo tra storia e territorio” sono i filoni scelti che prevedono rassegne cinematografiche, mostre archeologiche sui ritrovamenti più recenti, laboratori del gusto in collaborazione con Slow Food di Chieti, concerti e spettacoli.

“Il bando ha lo scopo di sollecitare la sensibilità dei privati nei confronti della cultura-sostiene la Soprintendente Rosaria Mencarelli – in una Regione che purtroppo non brilla come mecenatismo nel settore. Tuttavia vogliamo essere positivi e speriamo fortemente di sollecitare l’interesse per il sostegno verso un tema che non è un discorso da salotto, ma sostanza essenziale per la qualità della nostra vita”. Il bando, con le condizioni di partecipazione, è pubblicato sul sito www.sabap-abruzzo.beniculturali.it e sulla pagina facebook della Soprintendenza e fino al 10 maggio è possibile presentare le offerte da parte dei privati. (h. 14,00)

L. D. M.