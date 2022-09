“Cambridge Day” al Polo liceale Ovidio di Sulmona 

Sulmona, 29 settembre– In un mondo sempre più in globalizzazione, il quale vede in continua evoluzione i rapporti fra gli stati e i continenti del mondo, lo studio e l’approfondimento delle lingue straniere diventa ogni giorno sempre più importante, fondamentale. Si è svolta questa mattina a Sulmona, all’interno dell’aula magna del Liceo Artistico Mazara, la cerimonia di consegna dei diplomi delle certificazioni della lingua inglese dei livelli A2, B1, B2, C1, dei livelli Ket, Pet, First, Cae, secondo i parametri di riferimento del Quadro Europeo delle lingue. Oltre cento sono stati gli studenti i quali hanno ricevuto il diploma al termine del corso di studi, di approfondimenti della lingua inglese. Presenti alla cerimonia il Preside Caterina Fantauzzi, il corpo docenti di lingua inglese dei vari istituti, gli studenti visibilmente emozionati.

A consegnare gli attestati è stato Andrew Laird, consulente ed esaminatore Cambridge, una presenza che sottolinea ancor di più l’importanza dell’evento. I titoli consegnati non hanno scadenza, ed hanno riconoscimento nel mondo quale fondamentale curriculum per l’ingresso nel mondo del lavoro ed accademico. La conoscenza delle lingue straniere, in un mondo sempre più globalizzato, è piedritto fondamentale di cultura, relazioni internazionali.

La Dirigente scolastica Caterina Fantauzzi ha tenuto a sottolineare nel suo intervento che, è ferma intenzione, per il futuro, di proseguire l’obiettivo di certificare sempre più nel numero gli studenti, al fine di arricchire sempre più il loro bagaglio culturale, per consentire loro di avere maggiori potenzialità per affrontare al meglio il mondo del lavoro. Oggi la mobilità internazionale è realtà fondamentale, con l’economia globale la quale corre sempre più nello scenario internazionale. Quella odierna è stata anche una giornata di festa, la quale ha concluso un percorso di studi e di approfondimenti, i quali hanno visto ancora una volta esser protagonisti i giovani, pilastro fondamentale del futuro, della nostra Italia, dell’intera società internazionale. I diplomati Cambridge sono fondamentale realtà nel futuro che verrà. Auguri a tutti, buon lavoro.

Andrea Pantaleo