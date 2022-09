Al via nel Parco della Maiella il congresso nazionale degli ittiologi delle acque dolci

Parco Nazionale della Maiella nella Badia Morronese a Sulmona , la XVIII edizione del Congresso Nazionale della Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci (AIIAD). Un convegno scientifico, riservato agli iscritti, che vedrà riuniti tanti studiosi italiani, accademici e non, che si occupano della fauna delle acque interne. Un appuntamento importante, anche per il tema scelto dagli organizzatori (l’AIIAD stessa con la collaborazione del Parco Nazionale della Maiella e del WWF Chieti-Pescara) per l’appuntamento abruzzese: “La conservazione nel terzo millennio”.



Non a caso un momento di rilievo sarà rappresentato da una tavola rotonda, in programma venerdì 30 dalle 10:30 alle 13:00, su un argomento delicato sul quale si dibatte da tempo a livello nazionale: “Immissione di specie alloctone a due anni dal Decreto 2 aprile 2020: il punto della situazione”. Ne parleranno Piero Genovesi e Lucilla Carnevali di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Osvaldo Galizia, presidente della Scuola Italiana Pesca a Mosca, Massimo Lorenzoni, presidente AIIAD, Alberto Gentile in rappresentanza della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato), Andrea Agapito Ludovici del WWF Italia e Nicolaia Iaffaldano, Università del Molise e Life Nat.Sal,Mo.



Un confronto importante che sarà possibile seguire anche da remoto grazie alla diretta Facebook che sarà attivata sulla pagina del Parco: www.facebook.com/parcomaiella. I lavori saranno articolati in quattro giornate: da giovedì pomeriggio a sabato mattina verranno illustrati i lavori scientifici presentati dagli iscritti, intervallati dalla tavola rotonda di cui s’è detto e dall’assemblea nazionale dei soci AIIAD (venerdì 30 dalle 17:00 alle 19.30). Sabato pomeriggio e domenica mattina saranno invece dedicati alla conoscenza degli ambienti acquatici locali e del territorio con visite guidate.