￼Pratola:Vicenda I.T.ISMargiotta sollecita una Commissione comunale d’inchiesta

Pratola Peligna, 19 settembre– Continua a ‘ tenere banco’ nella politica pratolana la vicenda dell’agibilità dell’Istituto Tecnico Industriale. Il Consigliere comunale di minoranza Vincenzo Margiotta che da settimane si batte per far piena luce su quello che è capitato in questi anni oggi ha 9inoltrato formale richiesta al sindaco perché venga istituita un’apposita Commissione comunale d’inchiesta. Scrive Margiotta “ Nella mia qualità di Consigliere Comunale, ed ai fini dei diritti e facoltà concessami dallo Statuto comunale, a mezzo della presente Le chiedo formalmente di procedere con la nomina di una Commissione Comunale di Inchiesta, ex art. 35 dello Statuto Comunale, che esamini la vicenda ed i documenti relativi all’inagibilità dell’I.T.I.S. Ciò, a mio parere, è opportuno discutere al più presto e soprattuto utile nell’interesse di tutta la popolazione che chiede lumi su una vicenda che definire ‘oscura’ è un eufemismo. Consegnerò la presente nota al mio Capogruppo, Avv. Caterina Di Simone, che si farà porta voce per il relativo inserimento nell’o.d.g. del convocando consiglio comunale. Distinti saluti. Il Consigliere Comunale Avv. Vincenzo Margiotta”