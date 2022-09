 Torna oggi “ la via dei poeti”,il secondo memorial Raffaele Santini

Nel pomeriggio ( ore 16,00) al Palazzo dell’Annunziata

Sulmona,4 settembre -Ad un anno dalla prima giornata dedicata al compianto professore Raffaele Santini, torna “ La via dei poeti”. Il recital di poesie in lingua latina, italiana e vernacolo. La passione del professor Santini per la cultura e, per gli studi filologici, rappresenta una fiera eredità per amici, familiari, colleghi e per chiunque abbia avuto l’onore di averlo conosciuto. Infatti, quando si parla di cultura il concetto di ricordo è estremamente relativo: i gesti non tangibili ma percepibili nell’anima sono quelli che detengono il valore eterno. Nessun uomo di cultura è stato dimenticato perché vive nelle sue opere e in ciò che queste ultime hanno trasmesso ai lettori. Il professor Raffaele Santini vive nel profumo d’inchiostro, nel ricordo della magia delle sue parole, tra le virgole, nel rumore delle pagine sfogliate tra le dita.

Il secondo Memorial prof. Raffaele Santini, avrà luogo domenica 4 settembre 2022 nel cortile del Palazzo dell’Annunziata a Sulmona, dalle ore 16:00. In caso di maltempo ci si sposterà all’interno dell’Auditorium.

Ad inaugurare la giornata ci sarà la presentazione del libro “Storie di una montagna- Sagizzano Villaggio scomparso” nel Monte Morrone, a cura di Massimo Di Prospero.

A seguire si svolgerà il secondo recital di poesie in memoria del professore Santini, a due anni dalla sua scomparsa.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Sportiva Athena, Si aprirà con i saluti dell’assessore comunale Catia Di Nisio, le Associazioni Culturali Olimpia ed Experio Di Ortona a mare e l’istituto Superiore Ovidio. Nel corso dell’evento verranno conferiti dei premi alla cultura.

Tra i presenti si annoverano i moderatori Massimo Pasqualone , critico letterario e d’arte, Annamaria Di Lorenzo, presidente associazione culturale sportiva giovanile Olimpia.

Inoltre, sarà possibile assistere agli interventi Di Fabio Valerio Maiorano, Deputato Deputazione Abruzzese di Storia Patria, di Maria Luisa Orlandi, Presidente Associazione Culturale Experio e di Alessandro Bencivenga, Presidente Associazione Archeoclub.

Nel corso del recital di poesie in lingua Latina, italiana e vernacolo, si godrà dell’intervento di sofonia berardinucci, giornalista e poeta, con l’intervento musicale del M.o Dante palestini con la performance “Canto della memoria” Montagna: Pane Bianco, Pane Amaro.

Chiara Del Signore