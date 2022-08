Pacentro:presentata la 572^ Corsa degli Zingari

Pacentro, 31 agosto– Conferenza stampa a Pacentro, nella sede dell’Associazione corsa degli zingari, per presentare la 572^ edizione della corsa degli zingari, appuntamento con la storia secolare di Pacentro. Presenti il Sindaco di Pacentro Guido Angelilli, il Presidente dell’Associazione Giuseppe De Chellis, Piero Paletta membro del direttivo dell’Associazione e priore della Confraternita della Madonna Di Loreto.

Molti gli appuntamento che caratterizzeranno l’edizione del 2022, dopo due anni di pandemia, la quale ha visto le edizioni precedenti svolgersi con notevoli limitazioni causa Covid. Fra le novità assolute, vi sarà la presenza del giornalista Rai Osvaldo Bevilacqua, il quale sarà nella diretta della corsa per commentare il mosaico degli istanti emozionanti della gara e trasmetterli sui suoi canali social. Gli eventi dell’edizione 2022 della corsa degli zingari dureranno tre giorni venerdì due, sabato tre, domenica quattro settembre. Una delle novità di quest’anno consta nella peculiarità che, le poste italiane, hanno scelto Pacentro e la corsa degli zingari quale cartolina e annullo filatelico, segno della notorietà che la manifestazione pacentrana ha raggiunto nel corso del tempo. Gli appuntamenti dei tre giorni prevedono per la giornata di venerdì due settembre lo street food fest appuntamento dedicato alla gastronomia, per poi proseguire a partire dalle ore venti e trenta con l’intrattenimento musicale dei musicisti Vittoria Azteni voce, Massimo Domenicano al pianoforte, Danilo Avolio al basso, Antonio Franciosa alla batteria. Alle ore ventuno e trenta circa seguirà lo spettacolo dedicato al ballo e più balli, con la presenza di Nunzio direttamente dal programma amici 2022, con le Camomilla tour live.

Sabato tre settembre avrà luogo la seconda giornata dello street food fest, ed alle ore venti ci sarà l’intrattenimento musicale con i DJ, e, a partire dalle ore ventuno e trenta, la serata discoteca DJ set con la presenza dei dj e speaker di RDS Claudio Guerrini, Richy Battini, Melania Agrimano. La serata si concluderà con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

Domenica quattro settembre alle ore undici per il programma religioso avrà luogo la messa solenne officiata dal Vescovo di Sulmona Michele Fusco e, a seguire, si snoderà la secolare processione per le vie del centro storico cittadino allestita dalla secolare Confraternita della Madonna di Loreto. Nel pomeriggio saranno presenti i mercatini tradizionali, lo strret food fest per la terza giornata dedicata alla gastronomia. A partire dalle ore sedici vi sarà la corsa degli zingarelli, la quale si svolgerà lungo le vie del centro storico cittadino; quest’anno i partecipanti saranno come sempre quaranta bambini di età compresa dai sei ai nove anni, dai dieci ai dodici anni. Come tradizione vuole trentacinque saranno originari di Pacentro, cinque saranno forestieri. Se il numero dei partecipanti di origini pacentrane non si raggiungerà, il numero dei partecipanti forestieri sarà aumentato. A partire dalle ore diciotto e trenta avrà luogo l’attesissima corsa degli zingari, la quale partirà come sempre dal colle Ardinghi, per percorrere un impegnativo percorso, il quale termina all’interno della chiesa della Madonna di Loreto, traguardo della gara. I partecipanti saranno trentacinque di cui trenta di Pacentro, o aventi origini pacentrane, cinque forestieri. La madrina dell’edizione di quest’anno sarà Manuela Arcuri, attrice del cinema e della televisione molto attesa in paese. La serata di domenica si concluderà con il concerto dei Cugini di Campagna, storica formazione musicale italiana, con il concerto il quale avrà inizio a partire dalla ore ventuno e trenta. È stato allestito anche il servizio navetta, il quale partirà da tutti i luoghi allestiti per il parcheggio auto. La manifestazione della Corsa degli Zingari per il futuro sarà inserita nel patrimonio culturale italiano, in seguito all’Unesco.

Come ha sottolineato il Presidente dell’Associazione Giuseppe De Chellis il marketing, la comunicazione sia nazionale sia internazionale, sono di fondamentale importanza al fine di far conoscere l’evento secolare della manifestazione . Con il trascorrere delle ore aumentano emozione ed attesa; per il secolare evento di Pacentro, da ogni parte del mondo, tornano i cittadini pacentrani i quali non hanno mai reciso le radici con il loro millenario borgo dell’Abruzzo ulteriore. L’emigrazione non ha cancellato i fondamentali legami con le origini, il passato.

Andrea Pantaleo