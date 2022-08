Atletica:  i giovani dell’ADS Amatori protagonisti fuori dell’Abruzzo

Sulmona,30 agosto– Dopo la pausa estiva che ha consentito a molti atleti di recuperare le fatiche della prima parte della stagione ,l’attività è ripresa a pieno ritmo e per i giovani dell’ASD Amatori è subito successo in gare organizzate fuori dall’Abruzzo. A Fermo, nella III Tappa del Gran Prix, Simone Ottaviani e Serena Di Renzohanno dominato lo scenario ottenendo ambedue risultati che fanno ben sperare nell’avvicinamento ai Campionati di Caorle in programma l’ 1 e il 2 ottobre nella ridente cittadina turistica Veneta.

Ottaviani, a Fermo, ha totalizzato nelle prove multiple il suo miglior punteggio stagionale e regionale. Con 3326 il giovane, primo anno cadetto, ha migliorato di 389 punti il suo precedente personale e con questo risultato si è collocato al 19° posto nella speciale graduatoria nazionale di pentathlon. Il miglior punteggio parziale lo ha conseguito nel salto in alto , sua specialità preferita, dove per l’occasione ha superato la misura m. 1,68 . Bene è andato anche nel lancio del giavellotto e disco. Sorprendente invece il risultato (3’04”28) nei m 1000, ultima gara delle sei previste .

La velocista Serena Di Renzo, infine, ha vinto la gara dei m 80 con il tempo 10”92 battendo la favorita Mariachiara Cacciolari dell’ ASD Crazy Sport Macerata.

Sia Simone che Serena sabato e domenica prossimi gareggeranno ai Campionati Regionali a Sulmona insieme ad altri atleti dell’Amatori.