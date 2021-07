9 settembre 1943:la fuga del re Vittorio Emanuele III e la cena a Crecchio

( di Mario Setta)

-La memoria storica abruzzese con Remo Gaspari-

Sulmona, 10 luglio-Alle cinque del mattino del 9 settembre 1943, il re, la regina, il principe, il primo ministro Badoglio, tutta la classe dirigente italiana si sistemano nelle automobili, che si avviano sulla via Tiburtina, verso Tivoli e quindi verso l’Adriatico. Il primo ministro, Badoglio, ha una sola preoccupazione: fuggire dai tedeschi, tanto che ripete spesso “Quelli ci tagliano la testa”. Non si preoccupa nemmeno di avvisare tutti i componenti del suo governo. Il ministro degli esteri, Guariglia, fu lasciato a Roma e si rifugiò presso l’Ambasciata di Spagna. Silvio Bertoldi afferma che Badoglio “accettò subito l’affannoso consiglio di Roatta di partire per la Tiburtina, sicché si può ben dire che la decisione della fuga non fu nemmeno sua, ma di Roatta, e che egli vi aderì. Lasciò fare tutto agli altri. S’era dimenticato del governo” (Bertoldi, S., Badoglio, Rizzoli, Milano 1993, p. 203). Sulle responsabilità della fuga, le versioni sono diverse. Il re Vittorio Emanuele III, l’8 settembre 1945, in una risposta al questionario formulato dall’ammiraglio Garofalo, aiutante di campo del Principe di Piemonte, scrive: “Fino alle ore 24 dell’8 settembre il Maresciallo Badoglio e i generali parlarono di resistere se i tedeschi avessero attaccato Roma. Alle 3 e mezzo del giorno 9 i generali dissero essere impossibile ogni resistenza. Il Re non voleva lasciare la capitale, ma si decise a partire da Roma perché il Maresciallo disse che aveva ordinato a tutti i ministri di lasciare Roma. Badoglio disse anche che gli ordini dati erano in corso di esecuzione. Il Re seguì il governo nazionale in territorio completamente nostro (Brindisi) ove non vi erano ancora truppe alleate” (Puntoni, P., Parla Vittorio Emanuele III, Il Mulino, Bologna 1993, p. 297). Ed Elena Aga Rossi sottolinea: “ogni decisione venne ufficialmente presa dal re, sembra anche quella di portare con sé nella fuga i ministri delle tre forze armate, e questo fu sufficiente a far sentire tutti liberati da ogni responsabilità per quello che sarebbe successo” (Aga Rossi, E., Una nazione allo sbando, Il Mulino, Bologna 2003, p. 195).

Un convoglio così numeroso non poteva passare inosservato e fu fermato dai tedeschi, che tuttavia diedero il permesso di proseguire. Lo storico-giornalista, Marco Patricelli, in una delle sue opere dal titolo Le due fughe. Abruzzo Settembre 1943. Il Re si imbarca a Ortona, il Duce vola dal Gran Sasso (Supplemento a «Vario» Pescara , gennaio 2004 ) scrive: “Tutti i raggi di questi convulsi momenti della storia d’Italia convergono verso l’Abruzzo”. Il titolo del libro di Patricelli, una ricostruzione precisa e minuziosa degli avvenimenti, come una sceneggiatura da film, sembra voler suggerire una qualche relazione tra la fuga del re e l’operazione Eiche (quercia) per la liberazione di Mussolini, che avrà luogo, tre giorni dopo, il 12 settembre. Dal punto di vista storico, con gli elementi finora conosciuti, non pare esista una connessione tra i due eventi, anche se verificatisi quasi contemporaneamente e nella stessa area geografica. L’ipotesi di causa-effetto, fuga del re e liberazione di Mussolini, sembra doversi escludere. D’altronde la storia tenta di raccontare obiettivamente i fatti, ma non sempre riesce ad analizzare i sentimenti e gli stati d’animo dei protagonisti. È presumibile che la notizia della fuga del re e del governo abbia influenzato i “carcerieri” di Mussolini. Forse per questo, a Campo Imperatore, non cercarono di ucciderlo, anche se in precedenza c’era stato un ordine in tal senso. Marco Patricelli, nel libro “Le due fughe”, scrive: “L’ipotesi di sparare a Mussolini, pur di non farlo cadere nelle mani tedesche, era stata definitivamente accantonata. Ma questo significava né più né meno consegnarlo a essi […] Appena arriveranno i tedeschi, quindi, non dovranno far altro che prendersi Mussolini e portarselo via”. E non si opposero all’arrivo dei paracadutisti tedeschi, calati con gli alianti per liberarlo.

Dopo la guerra, Eugen Dollmann, colonnello delle SS, parlando a Bologna con don Giulio Salmi ed altri testimoni, ha dichiarato che la decisione di far fuggire il re fu presa da Kesselring, dietro suggerimento dello stesso Dollmann, per non aggravare la situazione militare e per evitare una eventuale reazione dell’esercito italiano, di fronte all’arresto del re. Abbandonata dal governo italiano la difesa di Roma, pur con la presenza di sei divisioni italiane contro due tedesche, la città cade nelle mani dei tedeschi, che ne assumono il controllo, dopo un sanguinoso scontro a Porta San Paolo. Morirono più di 400 persone. Intanto il re e tutti i fuggiaschi raggiungono l’Abruzzo. Dopo quattro ore di viaggio, Vittorio Emanuele III e il seguito arrivano a Crecchio, in provincia di Chieti.

Crecchio è collocata tra i Marrucini e i Frentani. In una lapide del VII-VI sec. a.C., conservata al Museo archeologico di Napoli, compare il toponimo “Okricam”. Già nell’alto medioevo, sulle rovine di un “oppidum” romano, fu edificato un castello e nei secoli successivi ampliato e rafforzato. Col passar del tempo, il castello passò nelle mani di vari proprietari: Brancaccio, D’Ambrosio, Marzano. In ultimo alla famiglia De Riseis, duchi di Bovino, di Taormina e baroni di Crecchio. Nel 1926, il 12 settembre, il principe Umberto di Savoia era stato ospite, per la prima volta, al castello di Crecchio. In seguito, altre due volte, nel 1928 e nel 1932, il principe Umberto sarà ospite della famiglia De Riseis a Crecchio.

Il 9 settembre 1943 il re Vittorio Emanuele III col suo seguito, in fuga da Roma, viene ricevuto dal duca Giovanni De Riseis e dalla duchessa Antonia Gaetani. Paolo Puntoni scrive nel diario: “Arriviamo a Crecchio alle 10.30. Sorpresi per la visita inaspettata, i Duchi di Bovino fanno miracoli per rendere il più confortevole possibile la sosta del Sovrano. Il ministro Acquarone riparte quasi subito per Pescara dove conta di prendere contatto con de Courten e Sandalli. Facciamo colazione nel castello di Crecchio” (Puntoni, P., Parla Vittorio Emanuele III, Il Mulino, Bologna 1993, p.167). Di quell’evento, Beatrice Cafiero in Scassellati, nipote della duchessa, ha parlato in una intervista, rilasciata al giornalista Corrado Ruggeri e pubblicata con il titolo: “Il re in fuga corteggiava mia madre” su “il Corriere della Sera” il 6 settembre 1993.

«Le stupidaggini che dicevano quelle persone considerate importanti. In quei momenti così terribili, il Re si permetteva di corteggiare mia madre: “Donna Teresa – le diceva – è sempre più bella”. Mi infastidì molto. E provai anche un grande sconcerto nel sentirli parlare tra loro in francese. E i generali, che domandavano a noi se nelle vicinanze erano state viste truppe tedesche. Nel primo pomeriggio partirono tutti, diretti a Pescara, dove sarebbero dovuti scappare con un aereo. Un’ ora e mezzo dopo tornarono indietro”. E che successe? “Mia madre decise di andare a parlare con Umberto: “Torni a Roma – gli disse – lasci sua madre e suo padre, e salvi la monarchia”. La vidi uscire rossa in viso dal salotto: “Papà non vuole”, era stata la risposta di Umberto”. Come finì la giornata? “Con uno spuntino: credo che mangiammo ancora del pollo che era avanzato, forse dei formaggi. Partirono che era già buio, forse dopo le nove di sera».

Al racconto di Beatrice Cafiero si è anche ispirato il film del regista Lucio Gaudino dal titolo “Io e il re” con Franco Nero, Laura Morante, Azzurra Fiume Garelli, Philippe Leroy, Carlo Delle Piane. La trama del film segue gli eventi, con gli occhi d’una tredicenne, la nipote Matilde. Ma la macchina da ripresa non sembra scavare, né denunciare il dramma che vivono i protagonisti.

Elena Aga Rossi, sulla base di testimonianze e documenti, riferisce sullo stato d’animo dei protagonisti e giudica assolutamente ingiustificato e fuor di luogo il loro ottimismo: “Anche al momento della fuga essi pensavano che l’emergenza sarebbe durata una o due settimane, e che poi sarebbero tornati nella capitale ormai in mano agli anglo-americani. Nel suo Diario, Caviglia ricorda un episodio che illustra come al momento della fuga il re e Badoglio fossero assolutamente sicuri che la loro assenza da Roma sarebbe durata pochi giorni. Secondo la testimonianza della duchessa di Bovino, di cui i sovrani e il loro seguito furono ospiti a colazione il 9 settembre in attesa di imbarcarsi da Ortona, e quella di un altro ospite, il generale Diego Salazar y Munatones, durante il pranzo il re sostenne che Roosevelt aveva annunciato la resa incondizionata dell’Italia soltanto “per una manovra elettorale” e, mostrando il portafoglio con sole mille e duecento lire, si dichiarò sicuro di un rapido rientro a Roma. Da parte sua Badoglio affermò: “Io sono piemontese e se dico una cosa è perché ne sono sicuro. Fra quindici giorni al più tardi saremo di ritorno”. Acquarone era convinto di tornare entro tre giorni e non aveva che un solo abito, quello che indossava. Questo ottimismo era del tutto ingiustificato, ma nessuno poteva prevedere, né gli italiani, né Churchill o Roosevelt o Eisenhower, che i tedeschi avrebbero tenuto Roma per altri nove mesi e forse una tale prospettiva era al di là delle più rosee speranze dello stesso Kesselring».

Alle undici di sera, il re parte dal castello di Crecchio per il porto di Ortona. La corvetta “Baionetta”, che era giunta da Zara su ordine di De Courten, è ferma al largo, in attesa dell’arrivo dei fuggiaschi. In una intervista di Cinzia Cordesco, dal titolo “Il capitano che salvò la vita del re”, riportata sul quotidiano “il Centro” del 10 giugno 2003, Italo Enzo Migliorati, magistrato in pensione, nato nel 1925 a Pettorano sul Gizio, riferisce che suo padre, Alberto Migliorati, capitano dei carabinieri reali della Tenenza di Ortona era con la pattuglia al bivio sulla strada per Foggia: “Quella sera del 9 settembre, mio padre dovette affrontare una situazione del tutto eccezionale. Dalla sua scelta dipendeva la storia dell’Italia stessa, per pochi attimi ha avuto il potere di salvare l’istituto monarchico. Con gli 8-10 carabinieri che si trovavano con lui al posto di blocco, dopo aver intimato l’alt alle automobili della colonna reale, aveva facoltà di far arrestare i fuggitivi e consegnarli nelle mani dei tedeschi o impedire che proseguissero verso il molo”. Alla vista della pattuglia, l’auto del principe Umberto si stacca dalla colonna, sorpassa la staffetta e si ferma davanti al Capitano dei Carabinieri, dicendo: “Capitano, riconoscetemi”. Il Capitano risponde: “Sono agli ordini di Sua Maestà e di Vostra Altezza” e il Principe di rimando: “Capitano, la vita del re è nelle vostre mani”. “Mio padre, fedelissimo ai Savoia – precisa Enzo Migliorati – non ebbe tentennamenti e prese l’unica decisione che gli dettava il cuore. Salì in macchina con il Principe e con i suoi uomini lo scortò fino al porto dove c’era una folla immensa desiderosa di scappare, presaga di grandisventure”. Al molo c’erano i pescherecci di proprietà dell’armatore Gaetano Ranalli. In una intervista pubblicata sul quotidiano “il Centro” (17.9.2003), rilasciata ad Alessandro Biancardi, Tommaso D’Antuono, nato a Ortona nel 1926, racconta che fu lui, allora diciassettenne, a trasbordare il re e il suo seguito dal porto di Ortona alla nave “Baionetta”, che attendeva a poca distanza dal porto.

«Ero sul “Gabbiano” il peschereccio di mio padre Zopito, ancorato nel porto. Mentre preparavo la barca per la giornata di pesca venne a cercarmi il comandante della capitaneria Rossi che mi disse di andare subito in banchina perché aveva bisogno di me per fare una “missione segreta”. Io mi sono ribellato: eravamo in tempo di guerra e non volevo mettermi nei guai… Il mio rifiuto non è servito e ho dovuto seguire l’ufficiale… A quel tempo solo i ricchi avevano gli orologi. Noi pescatori del porto ci regolavamo con i treni della Sangritana che passano proprio a ridosso del porto. Tutto questo poteva accadere intorno alle 19.30. Verso quell’ora ho messo piede sul Nicolino. Il comandante della capitaneria Rossi mi chiese se fossi capace di mettere in moto quel motore. Io ero esperto e risposi di sì. Allora lui mi intimò di tenermi pronto perché da un momento all’altro saremmo dovuti partire. Ma il tempo passava e non succedeva niente. Sono passate sicuramente più di tre ore. Nel frattempo era diventato buio. L’ultimo treno della Sangritana per San Vito delle 21.45 era passato già da molto e lo attendevamo per il ritorno che di solito avveniva dopo le 23.15…. Erano almeno dieci auto e quando giunsero sul molo dovevano essere almeno le 23. Scesero un sacco di persone, erano tutti molto agitati e avevano con sé tanti piccoli bauletti con i rinforzi dorati e luccicanti.

Dalle prime auto, ferme proprio in prossimità di Nicolino, scese il re, era distante da me non più di tre o quattro metri. Al cinema avevo visto tante volte Vittorio Emanuele e sua moglie. Quella notte era vestito con la divisa militare e la “bustina”, il cappello classico dei militari, ma non sembrava avere gran fretta a differenza degli altri. Infatti, uno del suo seguito gli disse: “Su, su, maestà, è tardi dobbiamo andare”. E lui, congiungendo le mani, rispose: Ma a che serve?… a che serve?” Salirono almeno una trentina di persone con una quindicina di bauli. […] Arrivò l’ordine: “Metti in moto e fai il più piano possibile” mi disse Rossi. La barca che aveva già la prua verso l’imboccatura del porto iniziò a muoversi. Andavamo molto piano. […] Il viaggio durò poco, forse sette od otto minuti.[…] Vidi la grossa fiancata di una nave militare e due cime lanciate verso di noi . Iniziarono le operazioni frenetiche di trasbordo. […]Salirono tutti. Solo due persone furono ricacciate sul Nicolino. Sentii dalla nave urlare: “Per voi non c’è posto qui”. Mi chiesero di raggiungere Fossacesia, ma non avevamo abbastanza nafta e potei accompagnarli solo nuovamente in banchina. Appena misero piede a terra si dileguarono. Anch’io dopo poco corsi a casa ancora intontito e non proprio consapevole di quello che era successo».

Luigi Marchesi racconta: “Sarà stata mezzanotte quando mi svegliai e uscii fuori. Non ci si poteva più muovere: Sulla banchina erano ammassate una cinquantina di macchine. Erano gli stati maggiori delle tre armi al gran completo. Una marea di generali e di alti ufficiali. Cercai Ambrosio. Era sempre nello stesso posto dove lo avevo lasciato alcune ore prima. Vicino il re e la regina, seduti su due valigie. […] Una piccola folla di persone scendeva dalla banchina su una maona, una chiatta da imbarco. […] La maona si mosse subito e per un po’, nel buio fitto, si sentì soltanto il caratteristico battito del suo motore. Poi una luce, un piccolo fascio di luce che illuminava la scaletta d’imbarco di una nave da guerra. Salirono il re, la regina e il principe di Piemonte. In cima alla scaletta riconobbi l’ammiraglio De Courten. La sua fu l’unica voce che ruppe il silenzio della notte: disse “Avanti i generali”. […] Lo vidi sporgersi in basso e dire agli ufficiali rimasti sulla chiatta e che erano in gran numero dei generali, che sarebbe venuta subito un’altra corvetta sulla quale si sarebbero imbarcati. E per i restanti fu un vero miracolo che i tedeschi non giungessero in tempo, perché all’alba non meno di cento generali e ufficiali abbandonati al loro destino, presero a disperdersi dopo aver atteso inutilmente. […] La seconda corvetta si presentò a Ortona verso le 7 del mattino, quando ormai non c’era più nessuno” (Marchesi, L., Come siamo arrivati a Brindisi, Bompiani, Milano 1969, pp. 112-113). Verso le ore undici del 10 settembre, mentre la nave era nelle vicinanze del porto di Brindisi, si udì il rombo di un aereo da ricognizione tedesco, che subito si allontanò. Prevedendo l’arrivo di altri aerei tedeschi che venissero a bombardare la corvetta, fu deciso di raggiungere subito il porto. “Fu questo l’elemento che decise lo sbarco a Brindisi”, afferma Luigi Marchesi. Secondo Puntoni, il re avrebbe voluto scendere in un luogo dove non c’erano più tedeschi e non erano ancora arrivati gli alleati. La corvetta attracca nel porto di Brindisi alle ore 14.30.

Vengono accolti dall’ammiraglio Rubartelli, che ospita in casa il re e i suoi familiari, mentre Badoglio si sistema in un’abitazione nei quartieri nuovi del porto. Il re, la regina e i familiari pranzano nel loro appartamento. Badoglio e i membri del governo organizzano una “mensa del governo”, nello stabilimento dei sommergibili. Elena Carandini-Albertini, in data 9 settembre, annota: «Oggi è venuto il maresciallo dei carabinieri della piccola stazione qui al castello. Si lamentano che diversi nostri contadini abbiano “festeggiato l’armistizio”, lasciando il lavoro. “Non è certo il caso di far festa… la situazione è molto grave…” Ci sarebbe stato da rispondergli che peggio era l’abbandono del suo lavoro da parte del re e di tutti gli altri disertori con lui recatisi al sud gloriosamente» (Carandini Albertini, E., Dal terrazzo, diario 1943-1944, Il Mulino, Bologna 1997, p. 28)

Con l’ufficializzazione dell’armistizio, i tedeschi considerarono i soldati italiani nemici da rastrellare e deportare nei campi di concentramento o di lavoro in Germania. Furono requisiti 1.250.000 fucili, 38.389 mitragliatrici, 9.988 cannoni, 970 carri armati, 4.553 aerei; e inoltre: munizioni, automezzi, ecc. tanto che il comandante tedesco Jodl ha potuto affermare: “Nell’esercito tedesco tornò l’abbondanza…..E’ il solo servizio che l’Italia ci abbia reso!” (Carrier, R., La seconda guerra mondiale, Mondadori, Milano 1979, p. 573). Anche gli anglo-americani puntavano sulla “merce” italiana. Churchill ne aveva scritto a Roosevelt già il 31 luglio: “…..io sono disposto a trattare con qualsiasi autorità italiana che sia in grado di consegnare la merce…..”. Rimasero a mani vuote.

Da: Antonio Stanziani – Mario Setta

L’ultima cena del re, 9 settembre 1943

Ed. Qualevita, 2007