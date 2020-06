9 Giugno 1937- L’assassinio dei fratelli Rosselli

dal libro “Il Sentiero della Libertà, un libro della memoria con Carlo Azeglio Ciampi” a cura del Liceo Scientifico Statale Fermi di Sulmona, ed. Laterza, 2003

Sulmona,9 giugno- I genitori, Giuseppe Emanuele Rosselli Nathan di Livorno e Amelia Pincherle Moravia di Venezia, ebrei agiati, vivono a Roma. Dopo la nascita del primogenito, Aldo, nasceranno Carlo il 16 novembre 1899 e l’anno dopo, il 29 novembre 1900, Nello. In seguito alla separazione dal marito, la madre si trasferisce a Firenze con i tre figli.

Nel 1911 il padre, morendo, lascia una consistente eredità ai figli, con azioni della società Siele, del monte Amiata. Amelia, la madre, era nata a Venezia, ultima di cinque figli. Un fratello, Carlo Pincherle, sarà il padre dello scrittore Alberto Moravia. La figlia del cugino, Augusto Capon, diventerà la moglie di Enrico Fermi. Amelia è scrittrice d’una certa fama, autrice di drammi che ebbero un apprezzabile successo.

Allo scoppio della prima guerra mondiale, in casa Rosselli si respira aria di interventismo. Aldo va in guerra e muore nel 1916, a Pal Grande, al confine italo-austriaco. Nel 1917 viene richiamata la classe del ’99: Carlo frequenta prima la scuola degli allievi ufficiali e poi viene mandato al fronte, dove rimarrà fino alla fine della guerra.

Tornato a Firenze, si iscrive al corso di scienze sociali e si laurea nel 1921 con una tesi sul movimento sindacale europeo. In questo periodo conosce Gaetano Salvemini, di cui, insieme al fratello Nello, resterà profondamente amico.

Dei Rosselli Salvemini dirà: “Erano modesti ed erano onesti. Sapevano ascoltare e imparare”.

Salvemini era nato a Molfetta l’8 settembre 1873. Entrato in seminario ne uscirà a diciassette anni per recarsi a studiare a Firenze, all’Istituto di studi superiori. Vi arriva nel 1790 e si entusiasma dell’insegnamento di Pasquale Villari. E’ amico di Cesare Battisti. Nel 1901 ottiene la cattedra di Storia moderna all’Università di Messina. La notte del 28 dicembre 1908, un terribile terremoto rade al suolo la città. Viene annientata la sua famiglia: la moglie e i cinque figli. Lui si salva. Da allora la vita di Salvemini è completamente dedicata alla promozione culturale e politica. L’amicizia tra Salvemini e i fratelli Rosselli, Ernesto Rossi, Piero Calamandrei servirà a cementare sul piano politico il loro progetto di impegno civile.

Il 19 gennaio 1921, Carlo si reca con Claudio Treves, collaboratore di Filippo Turati, al congresso dei socialisti a Livorno, e assiste alla scissione comunista.Nei primi mesi del 1923, Carlo è a Torino e diventa amico di Piero Gobetti e Giacomo Matteotti. Nel luglio 1923 si laurea in Giurisprudenza all’Università di Siena. Va in Inghilterra, a Londra, dove ritrova Salvemini, che sta tenendo lezioni sulla politica estera italiana al King’s College.

Nell’autunno torna in Italia, come assistente volontario alla Bocconi di Milano. Scrive un articolo sulla crisi ideologica del partito socialista, individuandone la causa nella prevalenza dell’ideologia marxista:Una nuova Chiesa, insomma, colla sua pattuglia di filosofi scolastici, solo preoccupati di salvare la forma e il metodo a dispetto della sostanza”. Il partito socialista non deve essere “socialista marxista”, ma semplicemente “socialista”.

Dopo il delitto Matteotti, nel 1924, Carlo Rosselli si iscrive al Partito Socialista Unitario, affermando in un articolo:Penso che non sia mero caso che proprio dalle file socialiste provenga questa volta uno dei martiri più puri della libertà: Giacomo Matteotti.

Anche gli altri del gruppo di Salvemini entrano nel Partito Socialista: lo stesso Salvemini, Carlo e Nello Rosselli, Piero Jahier, Ernesto Rossi. Tra questi anche una giovane inglese, Marion Cave, che si trovava a Firenze per motivi di studio e che diventerà la moglie di Carlo Rosselli.

Dopo il discorso del 3 gennaio 1925 di Mussolini, si comprende che ormai la dittatura è alle porte. Viene pubblicato un foglio dal titolo “Non Mollare”, con la collaborazione di Carlo e Nello, di Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Piero Calamandrei, Nello Traquandi, Dino Vannucci. La redazione del foglio clandestino viene denunciata alla polizia: Ernesto Rossi fugge a Parigi, Gaetano Salvemini viene arrestato a Roma, dove si trovava in qualità di commissario in un concorso a cattedre. Rinchiuso a Regina Coeli e poi trasferito alle Murate di Firenze, viene processato il 3 luglio 1925. Rilasciato in libertà provvisoria, fugge a Parigi.

Nel 1926, a Milano, Carlo Rosselli, con la collaborazione di Pietro Nenni, giovane socialista proveniente dalle file dei repubblicani, pubblica una rivista dal titolo “Quarto Stato”, di cui dal marzo all’ottobre 1926 escono trenta numeri. Vi collaborano: Lelio Basso, Guido Mazzali, Giuseppe Saragat, Nino Levi, Tommaso Fiore, Tullio Ascarelli, Santino Caramella, Mario Ferrara, Mario Vinciguerra. E ancora: Arturo Labriola, Rodolfo Mondolfo, Gino Luzzatto.

In seguito si dedica all’organizzazione del Partito socialista dei lavoratori italiani, un movimento clandestino di stampo decisamente rivoluzionario, ma nettamente diverso dalla impostazione rivoluzionaria dei comunisti. Ci tiene infatti a prendere le distanze dalle forme dittatoriali di genere marxista-leninista:

Sono contro ogni forma di imposizione violenta e di dittatura. (…) Ove mancano le istituzioni liberali e democratiche, io sono costretto ad adottare il metodo rivoluzionario. Ma subisco questa necessità, convinto che è una triste necessità. E desidero di ritornare al più presto dalla dittatura alla libertà e alla democrazia.

Dopo l’attentato a Mussolini da parte del sedicenne, Anteo Zamboni, a Bologna, la repressione fascista diventa terribile. L’8 novembre viene arrestato Antonio Gramsci.

Rosselli si fa promotore di un’organizzazione per l’espatrio degli antifascisti: va a buon fine la fuga di Filippo Turati, con il contributo di Sandro Pertini, Nino Oxilia, Ferruccio Parri. Grazie anche alla collaborazione di Adriano Olivetti. Di ritorno da Calvi, in Corsica, da dove Turati era partito per la Francia, Rosselli è arrestato e recluso nel carcere di Massa. Poi a Milano e a Como. In ultimo condannato al confino nell’isola di Ustica.

Quando vi arriverà anche il fratello Nello, Carlo è stato appena trasferito a Savona come imputato al processo per la fuga di Turati e Pertini. Il 9 settembre 1927 la sentenza: dieci mesi di carcere. Il processo vedeva come imputati: Carlo Rosselli, Ferruccio Parri, Albini, Da Bove, Ameglio, Boyancé, Spirito e in contumacia: Turati, Pertini e Oxilia. Da accusati gli imputati diventavano giudici. Carlo Rosselli, disse tra l’altro: “Il fascismo con la legge del bastone […] ha inchiodato in servitù milioni di cittadini”;

e Ferruccio Parri: “È in noi la certezza che libertà e giustizia […] debbano immutabilmente sostanziare ogni sforzo di ascensione, di liberazione di classi e di popolo. Nella fede in queste idee noi ci riconosciamo. Nel dispregio di queste idee riconosciamo il fascismo. Contro le nostre persone esso ha bastone e manette, contro la nostra fede è inane”.

E il vecchio padre, presente alla seduta, grida verso il figlio: “Bravo!” In base alle leggi speciali della polizia, vengono condannati al confino nell’isola di Lipari.

Il 27 luglio 1929, con Fausto Nitti ed Emilio Lussu, Carlo Rosselli fugge in motoscafo, su progetto organizzato dal giornalista romano Alberto Tarchiani. Mussolini fa arrestare la moglie, Marion Cave, che viene rilasciata dopo poco tempo, anche perché Salvemini aveva scatenato in Francia e in Inghilterra una campagna contro il regime fascista. Agli arresti va anche il fratello di Carlo, Nello, che sarà spedito prima a Ustica e poi a Ponza. Meta della fuga è Parigi, dove si ritrovano vari esuli italiani: Tarchiani, Salvemini, Cianca, Facchinetti. È qui che Carlo Rosselli e gli amici danno vita al movimento “Giustizia e Libertà”, con l’obiettivo di combattere il fascismo, ricorrendo anche alle forme di illegalità e di violenza. Secondo Salvemini il movimento sarebbe stato una “terza alternativa” tra fascismo e comunismo. Al primo posto c’era la lotta alla dittatura:“In regime di dittatura quel che è immorale è la dittatura; quel che è immorale è sottomettersi alla dittatura. Abbattere la dittatura è la prima moralità e il primo dovere”.

Il primo numero della rivista “Giustizia e Libertà” esce nel novembre 1929.Le linee programmatiche sono chiare e precise:

Giustizia e Libertà si batte per il rovesciamento della dittatura fascista e per la conquista di un regime libero, democratico, repubblicano. Agisce sul terreno rivoluzionario perché la dittatura ha reso impossibile ogni altra forma di lotta […] Afferma che la liberazione d’Italia deve essere opera degli italiani. Dichiara che la lotta è durissima e impone i massimi sacrifici.

Anche in Italia il movimento comincia a diffondersi. Vi aderiscono: Ernesto Rossi, Riccardo Bauer, Ferruccio Parri, Nello Traquandi. E tanti altri in varie città italiane: Aldo Garosci, Franco Venturi, Mario Andreis, Michele Guasco.

Nel 1930, dicembre, viene pubblicato in francese il volume di Carlo Rosselli: Socialisme libéral.Nel libro Carlo ritorna alle origini del socialismo, ai padri fondatori e in particolare a Proudhon e ancor più da vicino a Mazzini. Quelli che Marx aveva bollati come “utopisti”. Non per nulla Togliatti sarà feroce, recensendo il libro per la rivista “Stato operaio”: “Ma che cosa è questa critica del marxismo se non una critica fascista?”

Intanto vengono programmate e realizzate alcune azioni antifasciste e si delineano meglio le posizioni politiche, attraverso i “Quaderni di Giustizia e Libertà”: riforma agraria e industriale, riforma tributaria, riforma urbanistica, libertà di coscienza e di culto, separazione fra Stato e Chiesa mediante l’annullamento dei Patti Lateranensi, più ampie autonomie locali, lotta contro la monarchia e l’alto clero, costruzione degli Stati Uniti d’Europa, ecc.

Alla metà degli anni ’30, “G e L.” si caratterizza sempre più in senso classista. Una linea che non verrà facilmente accolta, tanto che Salvemini dichiara:

“Io mi rifiuto di essere chiamato socialista”, scrive a Rosselli, “Caro Carlo, cominci a diventare anche tu un ‘fuoriuscito’ come Mazzini, vivente di sogni e di parole astratte? […] Dovendo fare la concorrenza a Nenni nel demagogismo, siete stati obbligati a proclamare che la classe lavoratrice è l’unica forza sociale destinata ad attuare gli obiettivi essenziali della rivoluzione. La classe lavoratrice! È stata l’illusione dei vecchi socialisti. E voi la ripetete beatamente dopo venti anni di terribili esperienze, dal 1914 in poi, che dimostrano che la classe lavoratrice come entità politica non esiste”.

E ancora, sconsolato, Salvemini confessa a Rosselli:“Tu speri in una rivoluzione popolare in Italia. Io ho perduto ogni fiducia nel proletariato rivoluzionario”.Lo scrittore Pitigrilli, pseudonimo di Dino Segre, spia dell’OVRA, scrive di Carlo Rosselli in una lettera del 12 giugno 1934: Ho conosciuto Carlo Rosselli e ho avuto con lui un primo colloquio di due ore. […] Parla di Gramsci, Terracini, Rossi come se li incontrasse tutti i giorni al caffè. […] È soddisfatto del nuovo giornale Giustizia e Libertà, di cui mi ha lasciato capire che tira 10 o 12 mila copie.

La guerra civile di Spagna sembra offrire a Rosselli il momento del riscatto. Vi si reca organizzando contro Franco una colonna antifascista di italiani. Da Radio Barcellona lancia un appello: Oggi qui, domani in Italia. […] Sull’altra sponda del Mediterraneo un mondo nuovo sta nascendo. È la riscossa antifascista che comincia in Occidente. Arriverà innanzitutto in Italia….. Arriverà perché la storia non si ferma, il progresso continua, le dittature sono delle parentesi nella vita dei popoli, quasi una sferza per imporre loro, dopo un periodo d’inerzia e di abbandono, di riprendere in mano il loro destino. (19)In Spagna, nel fervore della battaglia politica e militare, a causa delle sofferenze per una piaga alla gamba, provocata dalla flebite, è costretto al riposo. Dà le dimissioni da comandante e va in Francia per ristabilirsi.

Il 27 aprile 1937 muore Antonio Gramsci. Carlo scrive sulla prima pagina di Giustizia e Libertà del 30 aprile:

Dopo l’assassinio di Matteotti questo è, in politica interna, il più grande delitto del fascismo. E il responsabile diretto è sempre lui, Mussolini. […] Gramsci non fu solo il capo del Partito Comunista Italiano. Fu qualche cosa di più: l’anima del partito, l’educatore dei suoi quadri, il capo amato del proletariato italiano, il più forte esponente del pensiero rivoluzionario, una delle più alte, nobili intelligenze italiane.

Mercoledì, 9 giugno 1937 a Bagnoles-de-l’Orne, dove si sta curando, Carlo verrà assassinato insieme al fratello Nello, che vi si era recato per riabbracciarlo. L’incarico era stato affidato ad un gruppo francese di estrema destra, chiamato “la Cagoule”.

“Sono le 19,30. All’altezza del Castello di Couterne, la Peugeot 402 accelera, sorpassa la Ford dei Rosselli, le si mette davanti tagliandole la strada, s’arresta, obbliga anche Carlo a frenare. Vengono giù Filliol ‘le tuer’, Jakubiez e l’erculeo Baillet. Chini sulle ruote, hanno l’aria di cercare dov’è il guasto, simulano un coup de panne. Anche Nello scende, va loro incontro premuroso. Di scatto Filliol si drizza e spara. Nello gli si avvinghia, lotta disperatamente, è pugnalato, vacilla, cade prono, un resto di vita gli fa muovere debolmente gambe e braccia: entra in azione l’efferato Jakubiez, che lo finisce trafiggendolo al torace, sul braccio destro, al collo, una furia demoniaca, diciassette colpi. Carlo vorrebbe intervenire, scende, ma non avanza che d’un passo. Filliol è una belva, spara, allunga il pugnale, gli recide la carotide. Un’orrenda mattanza…”

Renzo De Felice scrive:

La documentazione oggi disponibile prova senza ombra di dubbio che il delitto fu commesso su mandato del Sim e che la uccisione di Carlo Rosselli era stata studiata almeno dal febbraio, nel quadro di un’azione volta a sopprimere varie ‘persone incomode’ e cioè esponenti attivi dell’antifascismo impegnati nel sostegno della Spagna repubblicana e nella denuncia dell’intervento italiano contro di essa.

(M.S.)