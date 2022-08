Tre escursionisti colpiti da un fulmine a Campo Imperarore. Uno è grave

Campo Imperatore,27 agosto– Tre escursionisti di Roma, due ragazzi di 28 anni e uno di 24 anni, sono stati colpiti da un fulmine mentre scendevano da Campo Imperatore .

I tre giovani si trovavano a pochi minuti di distanza dalla loro automobile, quando sono stati colpiti da un fulmine. Uno dei tre escursionisti è stato colpito in pieno, mentre gli altri due suoi amici sono stati sbalzati in aria. Nel luogo dell’incidente c’era un volontario del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, che è intervenuto immediatamente per prestare i primi soccorsi e richiedere rinforzi.

Subito è decollato dall’aeroporto di Preturo l’elisoccorso, con a bordo i sanitari del 118 e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese. Il ragazzo preso dal fulmine è subito apparso in gravi condizioni, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di L’Aquila.

Gli altri due amici, sotto shock per l’accaduto, sono illesi e sono stati riportati a valle con la funivia con i tecnici del Soccorso Alpino e al loro arrivo sono stati visitati dai medici giunti con le ambulanze del 118. I due sono stati sentiti dai carabinieri. ( segue)

Il bollettino della Así dell’Aquila di questa sera

L’AQUILA – E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di L’Aquila il giovane della provincia di Roma colpito da un fulmine mentre oggi, con altri due ragazzi, faceva un’escursione sul Gran Sasso.

Il giovane, trasportato in ospedale dal 118 attorno alle 14.00, è in gravi condizioni al reparto di rianimazione del San Salvatore, a seguito delle conseguenze della violenta scarica elettrica che lo ha investito.

L’intervento dell’elisoccorso del 118 è stato reso difficile a causa del maltempo che imperversava nell’area.