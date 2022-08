ROMA,21 AGOSTO- “Stanno candidando Giulio Tremonti – quello che ha tagliato 3 miliardi alla sanità e 8 miliardi alla scuola, quello che ci ha portati a un centimetro dal default – e parlano dei post sui social dei candidati degli altri”. Lo scrive in un tweet la sottosegretaria al Mise e vicepresidente del Pd Anna Ascani, in merito alla candidatura di tremoni con Fdi, confermata dallo stesso ex ministro dell’Economia durante un’intervista a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3