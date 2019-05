Sanità: scintille tra Lega e sindaco Casini

Sulmona, 24 maggio- C’era da aspettarselo che i temi della Sanità cittadina potevano caratterizzare il dibattito infuocato delle ultime ore di campagna elettorale.Infatti non ci siamo sbagliati perchè nelle ultime ore la Lega cittadina ed il sindaco Anna Maria Casini si sono beccati vivacemente proprio sui temi della Sanità. Dice la Lega

( Sulmona,il nuovo Ospedale. La prima struttura antisismica d’Abruzzo )

In merito alla questione dei Posti lettodell’Ospedale di Sulmona ed ai consigli “dispensati” dalla Sindaca Casini, la Lega dissente totalmente da quanto dichiarato dalla stessa. Dopo aver dimenticato per anni anche la semplice esistenza della nostra struttura la Sindaca – lasciando nell’abbandono più totale i valorosi Operatori che in condizioni talvolta impietose hanno portato avanti il loro lavoro – improvvisamente riappare in campo e, dall’alto della sua fallimentare esperienza amministrativa, indica all’Assessore di riferimento e ad altri responsabili di settore la via da seguire, producendo una serie di cifre senza specificarne l’origine. Pubblichi allora la Sindaca, anche il numero e il calendario delle visite effettuate presso il nosocomio negli ultimi 3 anni. O pensi piuttosto la Sindaca ad asfaltare l’ingresso del nuovo Distretto sanitario, per permetterne l’inaugurazione senza transenne o lavori in corso.

Tornando sui Posti letto, ci risulta che 4 di questili abbia cancellati direttamente ilDg Torderanell’ultimo atto aziendale con Delibera n. 1207 del 20 giugno 2018.Atto questo approvato dalla Sindacain quanto componente del Comitato ristretto dei sindaci della ASL1: e allora protesta oggi per un atto da lei stessa approvato?

La Sindaca dovrebbe essere oggi cosciente che proprio nei trascorsi anni della sua amministrazione occorreva fare battaglia, invece di aderire alla politica del taglio e della depauperazione. Basti pensare alla VERGOGNOSA Delibera n.30 del consiglio Comunale del 28 luglio 2016, per capire come è stato trattato il tema della Sanità peligna da questa amministrazione: merce di scambio.Ci si chiede pertanto cosa la spinga proprio ora a scrivere ai rappresentanti della Sanità (forse le imminenti elezioni europee); comunque sia il suo inutile attivismo mediatico è perfettamente in linea con i risultati delle politiche fallimentari degli ultimi anni.

Al contrario invece, l’appena nata Giunta Regionalesta rivolgendo molta attenzione alla Sanità del territorio peligno e, tra le altre cose, a breve sarà espletato il concorso per il reparto del Pronto soccorso, a cui seguiranno tutti gli altri atti necessari a far tornare l’Ospedale di Sulmona al livello che gli compete. Tutto questo attraverso un lavoro quotidiano che la Lega, attraverso i suoi rappresentanti, sta portando avanti con l’Assessore Verì, senza proclami e senza inutili comunicati stampa.

LA REPLICA DEL SINDACO CASINI

Non si è fatta attendere la replica di Palazzo San Francesco. Dice il sindaco

“Si tagliano posti letto all’ospedale di Sulmona e mentre un sindaco presenta lecite richieste a chi di dovere con giusta preoccupazione, dopo aver espletato tutto quanto nelle sue possibilità, per risolvere le numerose problematiche legate alla sanità locale, la Lega Sulmona si preoccupa di rispondere, con aberrante affermazione, mostrando malafede e spregiudicatezza politica, chiedendo pure quante volte il sindaco abbia effettuato visite ai reparti, facendo poi confusione tra quanto prevede il Piano regionale su dotazione e quanto è competenza di un sindaco. I posti letto in un ospedale sono materia di programmazione regionale, mentre un sindaco non può né definire né autorizzare alcun assetto. La propaganda elettorale è finita e anziché pensare al numero dei sopralluoghi che ho effettuato io, la consigliera regionale della Lega, espressione di questo territorio, si dedicasse piuttosto a risolvere concretamente le serie e numerose problematiche della sanità peligna e dell’ospedale, che va valorizzato, dato che rischia di restare una scatola vuota, e va autorizzato per i 129 posti letto previsti inizialmente e non per i 122. Oggi è in via di definizione il Patto della Salute 19-21, ma la Regione è assente. Ci chiediamo quale indirizzo abbia dato la politica al tavolo tecnico tardivo sulla riorganizzazione della rete ospedaliera: si baserà sulla logica dei numeri che il nostro territorio esprime, proseguendo la linea che stiamo combattendo in questi anni, o troverà le risorse necessarie a garantire una reale qualificazione dell’ospedale di Sulmona? Auspichiamo che la Lega, anziché rispondere contando i sopralluoghi, dia seguito a quanto il territorio chiede”. Replica così il sindaco Annamaria Casini al coordinamento cittadino Lega Sulmona, rispedendo le accuse al mittente. “Viste le sue numerose visite in ospedale fin dalla scorsa campagna elettorale, con l’Assessore regionale e il Ministro alla Sanità dello stesso partito, e vista la futura nomina del nuovo manager della Asl1, che probabilmente sarà espressione di questo esecutivo, dobbiamo sperare che sia imminente la risoluzione concreta di tutti i problemi della sanità locale, avendo ora gli strumenti per dimostrare con i fatti (e non con le passerelle), ponendo fine a questa propaganda elettorale su un tema così importante per la città e il territorio”.