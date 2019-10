Sulmonacinema 2019, sarà un’edizione ricca di novità

Sulmona, 29 ottobre– Si annuncia un’edizione con i ” fiocchi” il Sulmonacinema 2019. Il festival, giunto alla trentasettesima edizione, si terrà dal 6 al 9 novembre nell’abituale cornice del cinema Pacifico di Sulmona. Anche quest’anno il numero delle iscrizioni è aumentato rispetto alle edizioni precedenti: le opere pervenute nelle varie categorie di concorso sono state 900 e i registi rappresentano ben 80 Stati. In selezione 39 opere, tra corti nazionali, internazionali, animazioni, documentari, video musicali e opere girate in Abruzzo o realizzate da registi abruzzesi.

Tante le novità annunciate dagli organizzatori La campagna di tesseramento sociale 2019/2020 di Sulmonacinema, ad esempio, è tutta improntata a difendere l’ambiente. Attraverso l’adesione a Treedom, piattaforma web italiana, nata nel 2010 a Firenze, che consente di piantare alberi nel mondo e di seguire online la loro vita, una parte della nostra quota associativa verrà devoluta alla causa per la creazione della foresta di Sulmonacinema. Crescendo, gli alberi assorbiranno CO2 dall’atmosfera e produrranno ossigeno, migliorando l’aria che tutti noi respiriamo. Inoltre, l’ulteriore effetto positivo è che si migliora la vita dei contadini coinvolti nelle attività di Treedom.

Tra i lavori che vedremo in concorso durante il festival segnaliamo la premiere italiana del corto di animazione SISTER di Siqi Song, la prima europea di DUNYA’S DAY di Raed Alsemari (vincitore del premio della giuria per i corti internazionali al Sundance Film Festival), le prime internazionali di BALLOON di Jeremy Merrifield (finalista allo STUDENT ACADEMY AWARD) e FLORENCE di Emanuele Daga (prodotto dall’AFI CONSERVATORY); la prima mondiale di DOVE SI VA DA QUI di Antonello Schioppa (regista abruzzese). Ci saranno anche CADOUL DE CRACIUN di Bogdan Muresanu (Vincitore del Clermond Ferrand International Short Film Festival e attualmente nella cinquina degli European Film Awards) e THE VAN di Erenik Beqiri, che ha concorso per la palma d’oro al Festival di Cannes 2019.

La giuria principale del 37° Sulmona International Film Festival è composta da tre giovani critici (Benedetta Pini, Davide Sica e Francesca Torre) che valuteranno le opere appartenenti alla categorie National, International, Animation e Documentary Short Films; a Roberto “Saku” Cinardi e Giacomo Triglia (entrambi registi di videoclip per alcuni degli artisti italiani più noti della scena musicale italiana) e The Niro (cantautore romano) spetterà il compito di giudicare le opere della sezione Music Video; Claudio Del Signore (regista), Germana D’Orazio (giornalista) e Franco Mannella (attore e doppiatore) si occuperanno invece dei cortometraggi ‘abruzzesi’ (Abruzzo Short Films).

La giuria principale è presieduta dall’attore romano Francesco Montanari, protagonista di film e serie televisive di grande successo come la serie Romanzo Criminale di Stefano Sollima che nel 2008 gli ha dato la notorietà e in cui interpretava il ruolo del “libanese” e, più recentemente, Il cacciatore di Davide Marengo e Stefano Lodovichi, per cui è stato premiato nell’edizione del 2018 del Cannes International Series Festival come miglior interprete maschile.Anche quest’anno è prevista la proiezione di tre lungometraggi fuori concorso – uno per ogni sera, alle 21:15. Si tratta di tre feature film che in modo diverso affrontano il tema della lotta, della sfida con il contesto sociale e con se stessi.

Se in “Wrestlove”, a Sulmona in prima mondiale, la lotta è vera e fisica – ancorché temperata dall’elemento spettacolare – e vuole simboleggiare la tensione dei protagonisti verso il successo personale, il famoso ‘sogno americano’, in Martin Eden, versione italiana dell’opera omonima di Jack London, si cambiano contesto, ambizioni e professione ma il concetto rimane sostanzialmente lo stesso: il riscatto, che si ottiene lottando contro pregiudizi e ostacoli. Ne “Il sindaco del Rione Sanità” ossia in Eduardo visto da Martone (evento spaciale Nexo Digital), si combatte per affermare una propria idea di giustizia e per l’affermazione della propria autorità in un contesto difficile di miseria e criminalità.

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE: WRESTLOVE – L’AMORE COMBATTUTO, regia di Cristiano Di Felice, con Monica Passeri e Karim Bartoli PRIMA MONDIALE SINOSSI: Monica e Karim sono i primi wrestler italiani negli USA. Coppia nella vita e sul ring, viaggiano soli per difendere i loro titoli nei circuiti indipendenti Americani. Durante la permanenza in Abruzzo, rendono omaggio alla statua di Bruno Sammartino – “The Living Legend”, un’icona del wrestling Americano – nella sua città natale, Pizzoferrato. Oltre a difendere i loro titoli, in Italia approfittano per sottoporsi a visite e controlli sanitari, a causa dell’elevato costo delle cure mediche americane. Monica ritrova la famiglia, Karim invece deve fare i conti col suo passato, e il tempo è poco prima di ripartire nuovamente.

