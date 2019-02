Pratola: il Comune sui lavori di completamento Santuario

Pratola Peligna, 25 febbraio

– Il Comune diassume il ruolo di soggetto attuatore per i lavori di completamento del Santuario Madonna della Libera, finanziati per 300 mila euro dallaLa Giunta comunale ha infatti deliberato sulla richiesta della Regione di sostituirla nelle funzioni di soggetto attuatore, per favorire la velocizzazione dei lavori e restituire alla comunità pratolana un luogo simbolo e amato, chiuso per i danni subìti a seguito del terremoto del 2009.