Restituire la speranza a Sulmona e al territorio

Con il linguaggio della semplicità e con misurata umiltà Mimmo Di Benedetto e Mariangela Cianfaglione un primo risultato lo hanno già colto. Sono riusciti a rimettere insieme pezzi della società e della politica locale per troppo tempo divisi e allo sbando restituendo loro un pizzico di entusiasmo Ma non è tutto. Infatti la convinzione comune è una sola: riportare la città ed il Centro Abruzzo al centro della politica regionale, dopo anni di attese e risultati mancati per colpa di una lacerazione dannosa e scarsa solidarietà sul territorio. Ma come arrivarci ? Con poche idee chiare e forti: una diversa coesione territoriale e puntare sul ruolo delle Aree funzionali che per il Centro Abruzzo costituisce lo sbocco per uscire da questa crisi profonda ma anche il punto di partenza per tutte le altre politiche

Sulmona,16 gennaio– Di professione commercialista, Mimmo Di Benedetto, ha presentato oggi al Gran Caffè, la sua candidatura come consigliere, all’interno lista Centristi per l’Europa Solidali e Popolari, una delle otto a sostegno della coalizione del centrosinistra di Giovanni Legnini.

Per due mandati, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Sulmona, ma ha anche ricevuto altri incarichi all’interno del Partito Democratico, di cui è stato tesoriere, segretario e commissario provinciale. Il candidato inizia la sua campagna elettorale, insieme alla candidata Mariangela Cianfaglionedi Pratola, promettendo di impegnarsi, con il resto della coalizione, a migliorare la coesione sociale e territoriale in Abruzzo.

Rilanciare l’occupazione, investire nelle infrastrutture materiali e immateriali, rivisitare l’organizzazione ospedaliera, potenziandone la medicina e migliorare l’accesso alla sanità, sonole priorità su cui intendono lavorare i due candidati del partito di ispirazione cattolica e sociale che si pone come missione, ad un livello più alto, quello di contenere le correnti populiste.

Di Benedetto intende la sua scesa in campo, come una declinazione, a livello locale, del patto di coalizione che vede Legnini candidato presidente. Una coalizione che vuole difendere i diritti di “una comunità al lavoro in salute”, facendo leva sulla coesione sociale, un valore che è stato perso, ma che è ingrediente fondamentale per il rilancio dell’economia e l’occupazione del territorio. “Ci sono strumenti che sono stati dimenticati, come quello dell’area di crisi complessa, che serve da supporto allo sviluppo economico.” Ha ricordato il candidato, e ha aggiunto: “Il mio lavoro in regione, servirà anche a portare avanti questi progetti.”

Prende una posizione anche riguardo il tema della centrale di compressione e al metanodotto: “ Voglio rassicurare i comitati ambientalisti che il mio primo impegno sarà quello di chiedere al presidente di riaprire il tavolo tecnico, che una commissione parlamentare aveva previsto, per discutere delle soluzioni alternative. Nello specifico noi bloccammo la realizzazione della centrale di compressione, quando si stava dando via libera alla centrale ad alimentazione elettrica nell’ottobre del 2015.”

Si apre anche una riflessione riguardo lo stato dell’attuale amministrazione comunale di Sulmona “C’è una maggioranza che dovrebbe essere coesa e che è invece presente su tre schieramenti che concorrono alle prossime regionali di febbraio: un consigliere comunale si è presentato con il centrosinistra, un altro sta con il centrodestra. Mi chiedo su quale maggioranza possa fare affidamento questa amministrazione.”

Invece, Mariangela Cianfaglione che condivide il progetto della lista, ha deciso di candidarsi per lavorare al futuro del territorio, contribuendo alla sua evoluzione positiva: “Io vivo il territorio come mamma e come lavoratrice e voglio che i miei figli siano soddisfatti di quello che abbiamo qui e che restino nel nostro Abruzzo. Questo può succedere se si lavora per creare nuove opportunità nell’area” E come dargli torto ?

Manuela Susi