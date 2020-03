8 marzo: una panchina rossa a Scanno per la “Giornata Internazionale della donna”

Scanno,7 marzo– Anche Scanno, come altre località, ha voluto riconoscere con il simbolo della “Panchina rossa” le sofferenze morali e fisiche patite dalle donne di ieri e di oggi. Non è un simbolo vuoto, ma ricolmo di sentimenti, per comunicare a chiunque che Scanno ha un profondo legame emozionale verso la donna, fatto di rispetto per il suo modo di essere e voler essere. Nello stesso tempo, la panchina rossa, colore del sangue, riesce a comunicare da sola, una pluralità di significati, tra cui la sensibilizzazione contro il femminicidio. – Anche Scanno, come altre località, ha voluto riconoscere con il simbolo dellale sofferenze morali e fisiche patite dalle donne di ieri e di oggi. Non è un simbolo vuoto, ma ricolmo di sentimenti, per comunicare a chiunque che Scanno ha un profondo legame emozionale verso la donna, fatto di rispetto per il suo modo di essere e voler essere. Nello stesso tempo, la panchina rossa, colore del sangue, riesce a comunicare da sola, una pluralità di significati, tra cui la sensibilizzazione contro il femminicidio.

E’ stata scelta la “Giornata Internazionale della donna” per dare forza con questo simbolo anche alla parità di genere, contro ogni forma di discriminazione, spesso alleata della violenza . La panchina dovrà dire a tutti che la donna ha gli stessi diritti degli uomini, quale quello di camminare per le strade della vita secondo le proprie capacità e cultura.

E’ stata scelta dall’Amministrazione Comunale la Piazza Santa Maria della Valle, perché è quella che raccoglie quotidianamente più gente. Il color rosso è stato dato ad una panchina dove usualmente si siedono sia le donne, sia gli uomini. Non è mobile, né appartata, perché si vuole che si continui ad occuparla, in un ideale abbraccio con chi ha perso la vita per la violenza maschile. Vi è stata apposta una piccola targa con questa semplice ma significativa dicitura: ” Scanno per il rispetto della donna”.

Sarebbe stata inaugurata domani, domenica 8 marzo, ma la cerimonia non avrà luogo per il divieto di assemblee, a causa del coronavirus, come l’incontro delle donne previsto nell’Auditorio delle Anime Sante.Autorizzato dal Sindaco, avv. Mastrogiovanni, ha provveduto alla sua verniciatura e a quanto necessario il direttore della rivista il “Gazzettino della Valle del Sagittario”. (h.8,15)