( 8 marzo)- Le iniziative promosse dal Comune di Sulmona)

Sulmona, 7 marzo-“La Giornata dei Diritti delle Donne è una ricorrenza significativa a livello internazionale.In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, ancor di più i rappresentanti delle Istituzioni devono necessariamente far sentire quanto più forte possibile la loro presenza al fianco delle donne riconoscendone diritti, valore, bisogni.Per questo abbiamo deciso di celebrare l’Otto Marzo nella Sala del Consiglio Comunale di Sulmona alle ore 17.00 insieme ad una rappresentanza di donne della sanità e del volontariato che durante la pandemia si sono adoperate per curare i malati covid, contrastare e prevenire gli effetti del virus. A loro, a queste donne, insieme al Presidente del Consiglio, alle Assessore, alle Consigliere ed ai Consiglieri tutti, intendiamo esprimere a nome di tutta la Cittadinanza, apprezzamento e riconoscenza per il lavoro svolto.Così in una nota il sindaco della città Gianfranco Di Piero

“Oltre alle nostre operatrici della sanità e alle volontarie, abbiamo voluto nuovamente con noi- aggiunge il sindaco– le donne ucraine che vivono in città, per ascoltarle e riflettere insieme anche sul prezzo che le donne, in quanto tali, pagano durante le guerre.Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione all’artista Mariagrazia Quaranta, che ha voluto partecipare con le sue significative opere alla celebrazione della Giornata dell’otto marzo 2022, collaborazione che testimonia la volontà di questa amministrazione di intraprendere al più presto iniziative volte a valorizzare i numerosi talenti femminili presenti nella nostra Città”

.L’evento sarà trasmesso in diretta streaming al seguente link: https://sulmona.civicam.it/live39-Cerimonia-8-Marzo-2022-ore-17-00.html