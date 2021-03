(8 marzo)- Giornata internazionale della donna, domani anche al Polo “Fermi”

Sulmona, 7 marzo- Il Polo “Fermi” vuole celebrare la giornata Internazionale della donna con una trasmissione radiofonica “straordinaria” mattiniera, trasmessa in diretta nelle classi via streaming.

Gli studenti e le studentesse del Polo ripercorreranno, per tappe, il lungo, incessante cammino di conquiste e di “battaglie” che hanno portato le donne ad ottenere diritti ed obiettivi importanti per il loro riconoscimento e la loro realizzazione, nei diversi ambiti professionali e nelle dimensioni personali e familiari.

I docenti in classe dedicheranno il resto della giornata all’approfondimento e al dibattito, proponendo filmati e letture sul tema, oltre che i materiali filmici e fotografici presenti sul nostro sito nella sezione “Non diventerai una principessa, ma con noi potrai essere…”

al seguente link: https://www.iisfermisulmona.it/pagine/le-scienze