Sulmona, 7 marzo-Quattro voci femminili abruzzesi allieteranno la nostra serata con la lettura di alcuni loro versi, per rivivere con noi in ascolto le emozioni intense e profonde che la poesia sa trasmettere e infondere. E’ un’iniziativa,abbastanza originale, prorammata per domani 8 marzo alle ore 18 organizzata dal Centro Studi “Vittorio Monaco”.

Si potrà seguire l’evento collegandosi alla pagina di fb https://www.facebook.com/CentroStudieRicercheVittorioMonaco/