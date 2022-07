￼Elezioni: Letta” Faremo una campagna elettorale casa per casa”

“La scelta alle elezioni del 25 settembre è chiara: o noi o Meloni”. Enrico Letta è convinto di poter vincere la sfida con la destra.

In una intervista a Repubblica spiega:”Trasformeremo le 400 feste dell’Unità previste in tutta Italia da qui al voto in luoghi di dibattito, ma anche di chiamata ai volontari. Ne metteremo insieme 100 mila e li guiderà SilviaRoggiani. Ad agosto saremo in tutte le città semideserte, nelle periferie, per parlare con chi in vacanza non è potuto andare.Porteremo la solidità delle relazioni umane e le nostre proposte. Come recitava l’ultima frase di Berlinguer, sarà una campagna casa per casa, strada per strada”.