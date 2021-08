78° anniversario del bombardamento alla stazione di Sulmona

Sulmona,27 agosto-Cerimonia questa mattina a Sulmona, nella chiesa della Madonna Pellegrina, per il settantottesimo anniversario del bombardamento alla stazione ferroviaria di Sulmona, avvenuto venerdì 27 agosto 1943, da parte delle forze alleate anglo americane, al fine di colpire la stazione ferroviaria della città, considerata nodo e collegamento ferroviario fondamentale. Le vittime di questa tragedia sono state 104, i feriti oltre 400, con danni innumerevoli. Presente il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, rappresentanza della Polizia Municipale, parenti della vittime, cittadini.

Venerdì 27 agosto 1943 è giornata di guerra della seconda guerra mondiale, l’ultima grande guerra avvenuta nel corso della storia. Mancano pochi giorni alla firma dell’armistizio dell’Italia avvenuto il 3 settembre 1943 a Cassibile, dinnanzi il generale Dwight Eisenhower, comandante in capo della forze alleate anglo americane. Il suono delle sirene della stazione di Sulmona suona già alle ore dieci del mattino, ma per un falso allarme, con le fortezze aeree alleate le quali si dirigono verso Raiano poiché, gli alleati, hanno mirato lo stabilimento Dinamite Nobel di Pratola Peligna posto vicino San Cosimo e la stazione ferroviaria di Sulmona. Alle ore undici e quindici le sirene della stazione suonano ancora una volta per lanciare l’allarme dell’imminente incursione aerea. In stazione sono giunti due convogli ferroviari provenienti rispettivamente da Roma e Pescara. Alle undici e trentacinque si scatena l’inferno di fuoco, con le squadriglie alleate le quali sgancino innumerevoli ordigni, i quali cadono sulla stazione distruggendo vagoni ferroviari, officine, binari, impianti. Scene strazianti si presentano dinnanzi gli occhi delle persone, che il destino le fa essere presenti in stazione, al momento dell’operazione militare aerea .

Per 104 persone purtroppo non c’è via di scampo; si cerca rifugio ovunque al fine di salvare la vita. Ai soccorritori si presenta una scena agghiacciante: molti vagoni sono in fiamme, l’aria è divenuta irrespirabile; alcuni vagoni ferroviari contengono cloro e sprigionano gas tossici. Numerosi sono già morti e feriti. Alcuni passeggeri si trovano sia nei sottopassaggi, sia nei locali della stazione. Gli aerei spuntano nuovamente sul cielo della città di Sulmona ed inizia il panico, il fuggi fuggi generale. Ognuno tenta di trovare riparo e mettere in salvo la vita. Uomini, donne, bambini, tentano con ogni mezzo a disposizione di trovare riparo. Il boschetto nei pressi della stazione viene ritenuto nascondiglio sicuro. Le forze aeree bombarderanno anche il boschetto, oltre a bombardare nuovamente la stazione di Sulmona. L’operazione militare, la quale ha la finalità di annientare obiettivi ritenuti importanti e strategici, si trasforma in una stage di civili inermi. Gli aerei scompaiono oltre il monte del Morrone lasciando in città dolore, morte, sofferenza, orrore, paura. Questa non è stata la sola operazione militare di bombardamento aereo che la città di Sulmona ha subito.

Ricordiamo quelli avvenuti il 3 settembre 1943 una vittima, il 5 ottobre 1943 3 morti, il 19 gennaio 1944 12 caduti, 3 febbraio 1943 85 vittime, 4 maggio 1944 8 morti, 30 maggio 1944 53 caduti, ai qualki vanno aggiunti altri 15 caduti in altre operazioni. Ricordarli tutti è dovere civile, morale, rispetto per le famiglie. Molti occhi questa mattina erano velati dalle lacrime; presenti i parenti di alcuni caduti affinché la memoria sia sempre presente, le vittime non si dimentichino mai. La sirena della stazione ferroviaria è nuovamente suonata con la memoria che è corsa lontano, a quei tragici avvenimenti di settantotto anni or sono, che dovranno ricordarsi sempre con deferenza e rispetto. Ci sono persone che hanno perso la vita, famiglie che hanno perduto il loro cari, persone che hanno perso amici, concittadini, conoscenti. Il 27 agosto 1943 si è pronunciata una frase che resterà per sempre nella memoria collettiva: “hanno zappato la stazione”, con l’orologio che si è fermato per sempre alle ore undici e trentacinque del mattino.

Andrea Pantaleo