A Prezza I^ edizione di “una sera d’estate”

Prezza

Prezza, 22 luglio Tutto è pronto a Prezza, borgo secolare dell’Abruzzo ulteriore, per la prima edizione dell’evento una sera d’estatemanifestazione di cultura, sport, spettacolo, emozioni. La prima edizione vedrà la presentazione del libro dedicato al calciatore Paolo Rossi indimenticabile capo cannoniere del Mundial di Spagna 1982, con sei reti realizzate, colui che realizzerà la storia tripletta contro il Brasile, nell’ormai immortale, leggendaria, indimenticabile partita Italia Brasile del mondiale di Spagna 1982 confronto calcistico giocato allo stadio Sarrià di Barcellona. Il libro, dal titolo per sempre noi due, con la prefazione di Walter Veltroni edito dalla casa editrice Rizzoli, è stato realizzato da Federica Cappelletti consorte di Paolo Rossi, campione purtroppo scomparso.

Gli ospiti d’onore saranno Federica Cappelletti Rossi giornalista e scrittrice, Antonio Cabrinicampione del mondi a Spagna 1982 Gabriele Gravina Presidente della FIGC; la serata sarà presentata e condotta da Luca Di Nicolagiornalista. Per i saluti istituzionali saranno presenti il Sindaco di Prezza Marianna Scoccia, Silvio Paolucci consigliere regionale, Lorenzo Sospiri presidente del consiglio regionale dell’Abruzzo, Luciano D’Alfonso senatore della repubblica. La serata avrà luogo sabato trenta luglio 2022, a partire dalle ore ventuno e trenta in Piazza Umberto I a Prezza. Una serata che già si annuncia emozionante, ricca di emozioni e ricordi indelebili. Paolo Rossi per tutti “Pablito” è l’eroe immortale ed indimenticabile del Mundial di Spagna 1982.

Andrea Pantaleo