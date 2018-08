Sulmona: M5S alza il tiro sulla vicenda di Palazzo Portoghesi

Nelle settimane scorse come aveva riportato questo giornale il Consiglio regionale si era occupato, finale,ente, dopo oltre un anno della complessa vicenda di Palazzo Portoghesi sedere dell’Agenzia regionale di promozione culturale di Sulmona grazie ad una interpellanza presentata dal Consigliere Domenico Ranieri (M5S) . Un’iniziativa apprezzabile perché ha riacceso i riflettori sul grado di attenzione che viene riservato alla nostra città tra silenzi e indifferenze che hi a cominciare dall’Ammnistrazione comunale aveva il dovere di vigilare attentamente perché i lavori venissero conclusi al più’ presto e la città ed il territorio potessero tornare ad avvalersi di una struttura importante.

Sulmona, 13 agosto– – “Si darà di seguito conto della recente risposta di Luciano D’Alfonso in Consiglio Regionale in merito all’interpellanza rivoltagli, su sollecitazione del nostro Meetup, da parte del rappresentante del Movimento 5 Stelle regionale, Gianluca Ranieri, e vertente la problematica situazione di Palazzo Portoghesi.La richiesta di chiarimenti era stata articolata dal Consigliere in tre punti: in merito ai “fantasmatici stanziamenti” approvati a fine 2017, 1.400.000 euro, dedicati alla messa in sicurezza di Palazzo Portoghesi di Sulmona, chiuso da un anno e mezzo a motivo di criticità sismica; allo stato del Progetto e infine in merito al destino del palazzo. Lo dicono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle di Sulmona, attraverso il proprio portavoce Raffaello La Cioppa con una nota troppo lunga della quale abbiamo condensato le parti più’ importanti

“Va ricordato che la struttura- si legge nel documento- di pregio architettonico e d’istituzione regionale, è sede di uno storico presidio culturale, che serve tutta la valle Peligna e non solo: prima della chiusura vi alloggiavano, infatti, l’Agenzia di Promozione Culturale-Biblioteca Regionale “G. Capograssi” ed il Centro Regionale Beni Culturali di Sulmona, punti di riferimento e di aggregazione dei giovani e degli studiosi con gli oltre 25.000 volumi, con auditorium e sale da offrire gratuitamente alla collettività per usi sociali e di promozione del sapere, storico luogo ove eventi come la Giostra o il SulmonaCinema o l’Università della Libera Età e la Brigata Majella hanno compiuto i loro primi passi.La risposta, in modalitá ultimo atto, del Presidente abruzzese e neo-Senatore della Repubblica, ha lasciato come di consueto ampi margini di inconcludenza, vista l’insoddisfacente argomentazione sullo stato misterioso della somma su citata e stanziata, ma impantanata in qualche falla burocratica.

Ai su elencati tre punti dell’interpellanza di Ranieri, a tutti noi e alla città di Sulmona egli così risponde:Alla domanda se vi sia uno stanziamento , “per quanto riguarda la somma siamo in trattativa con l’ufficio speciale che è dedicato alla ristrutturazione rispetto agli edifici che sono messi a rischio dal punto di vista delle sollecitazioni sismiche e l’istruttoria è favorevole per avere l’intera somma ma ad oggi lo stanziamento ancora c’è (!)”… che tradotto in italiano corrente significa che lo stanziamento NON c’è! A nostro avviso, a tale proposito, con il solito gioco delle tre carte, D’Alfonso ci sta comunicando oggi e senza troppo imbarazzo, che SONO SPARITI UN MILIONE E QUATTROCENTOMILA EURO per ristrutturare Palazzo Portoghesi. Ci chiediamo: anche questi, come già i 500.000 EURO destinati alla riattazione di Via Turati, sono, dunque, finiti negli inghiottitoi tecnico-istituzionali degli staff dalfonsiani?

Riguardo la nostra seconda richiesta, quale sia lo stato del PROGETTO, D’Alfonso si lancia in una declinazione ipotetica ed al futuro dei verbi che sceglie: “siamo davanti ad una progettazione non definitiva (!) che può diventare idonea per poter consentire la cantierizzazione (!) dei lavori non appena si concretizza la materializzazione della cifra occorrente…”. Quindi, anche qui, traduciamo in italiano comprensibile a tutti: ad oggi NON idonea e non cantierabile!Qui secondo noi, di fatto, D’Alfonso ci sta dicendo che il suo entourage non ha prodotto altro che disegnini dal tratto assai incerto e labile e quindi né idonei né, ad oggi, cantierabili. Ci chiediamo, a questo punto, su che basi si sviluppa la suddetta “trattativa” senza neanche uno straccio di progetto.

Circa l’ultimo punto, che si interroga su quale sia il destino di Palazzo Portoghesi, ecco la parte più esistenziale delle risposte dalfonsiane, il momento in cui, tutti alzano gli occhi al cielo in cerca di oggetti non Identificati. Il senso della risposta di D’Alfonso è, infatti, che il destino non dipende più da lui. Qui egli fa un passaggio di un minuto e mezzo su Casa Italia (!).

Ci chiediamo a quale proposito fare questa lunga digressione che millanta scuse illogiche e fuori luogo, visto che il progetto Casa Italia si riferisce ad immobili residenziali di proprietà del comune e di certo NON a quelli regionali, come la Biblioteca di Palazzo Portoghesi! Inoltre: La claudicante risposta dell’ex Governatore abruzzese in merito al destino del Palazzo Portoghesi, ci consegna nel suo splendore tutta la retorica dell’escamotage piddino dello scarica-barile, imperdonabile tra l’altro, dopo un’inazione dei suoi prodigiosi apparati regionali, che dura da oltre un anno e mezzo!

Ed ecco servita la rappresentazione plastica della partita Palazzo Portoghesi adversus D’Alfonso: nella sofferta scelta che fece scaricare il palazzo di minor riscontro economico, quello regionale, in attesa di nuove mirabolanti invenzioni fanta-linguistiche al senato, l’ormai ex Governatore lascia a cielo aperto l’immane immondezzaio derivante dalla sua palese incapacità gestionale che ha messo in ginocchio l’Abruzzo, senza nemmeno il pudore di nascondere le scorie sotto il tappeto. (h. 18,00)