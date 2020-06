76 anni fa: la liberazione di Sulmona e dell’Abruzzo

Il prof. Mario Setta, da sempre amico e collaboratore prezioso del nostro giornale ma soprattutto uno studioso attento e rigoroso della storia della nostra città e del nostro Abruzzo, ci ha fatto pervenire questo documento riguardante il discorso pronunciato il 18 giugno 1944 da Oreste Corsetti in occasione delle onoranze rese dalla cittadinanza sulmonese all’Esercito Alleato ed ai partigiani della Maiella.Si tratta di un contributo straordinario ,sopratutto per i piu’ giovani, in una stagione difficile come quella che stiamo attraversando dove le nostre Istituzioni ed i valori fondamentali della nostra società vengono calpestati ripetutamente da chi non sa amare la propria terra ed il proprio Paese indebolendo così quelle certezze che finora hanno accompagnato il cammino della nostra vita nel segno della liberta e della speranza per un divenire migliore

CITTADINI!

Mentre è ancora viva l’eco delle ultime spaventevoli deflagrazioni e l’animo nostro è tuttora scosso dalla terribile visione delle angosciose giornate vissute nell’incubo del terrore, a nome del Sindaco, della cittadinanza sulmonese e di tutti i forestieri e gli sfollati che ospita la nostra città, mi è gradito porgere il saluto fraterno, cordiale ed entusiastico ai valorosi ufficiali e soldati alleati che la nostra città ha l’onore di ospitare, saluto che dice e traduce l’espressione di tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per averci resi liberi dalla tirannide e dalla schiavitù nazi-fascista e per aver contribuito a riportare nella nostra terra il senso dell’onore, della dignità, della giustizia.

Sangue generoso è stato versato per ridonare pace e tranquillità alle nostre città ed ai nostri villaggi martirizzati da tanti mesi di feroce occupazione, sangue di migliaia di soldati nostri alleati che si sono immolati sui campi di battaglia nel nome del diritto e del senso di umana solidarietà che deve unire tutti i popoli degni di essere chiamati civili.

A questi nostri fratelli che ci hanno liberati dall’odiato invasore tedesco si unisce oggi anche il ricostituito esercito italiano, quell’esercito che nell’infausto mese di giugno 1940 dovette insieme a tutto il popolo d’Italia subire una guerra non sentita e non condivisa, perché imposta con la frode e con la violenza contro nazioni a noi legate da vincoli di sangue, di affinità elettive ed affettive, da parte di chi volle invece associarci ad un nemico secolare che i nostri padri avevano combattuto e ributtato oltre alpe nelle leggendarie guerre per l’indipendenza della patria.

Contro ogni diritto umano e nazionale, il destino del popolo italiano sopraffatto dalla criminale politica fascista, venne legato a quello della razza più crudele e più spietata, razza fanatica ed orgogliosa che ha la pretesa di essere il popolo più puro e più eletto, autorizzato quindi a comandare e sottomettere tutto il resto del mondo considerato inferiore e deteriore.

Se nessuna possibilità di reazione vi fu in Italia contro questa mostruosa alleanza pomposamente definita “Patto d’acciaio” ciò avvenne perché il popolo italiano gemeva sotto la sferza di un regime tirannico e poliziesco dove non era consentita nessuna libertà di pensiero e di stampa ed in cui qualsiasi voce di dissenso sarebbe stata repressa ed affogata con tutti i mezzi della reazione e della violenza.

Nell’estate del 1940, dopo che il vergognoso colpo di pugnale inferto dal fascismo criminale nella schiena della Francia agonizzante aveva fatto sperare al dittatore fascista di poter spartire a buon mercato le spoglie dell’aggressione nazista e quando nessuna forza al mondo sembrava potersi opporre alla volontà hitleriana di dominazione universale, l’eroica resistenza dell’Inghilterra, rimasta sola a fronteggiare la marea, decise delle sorti della civiltà.

L’Inghilterra salvò in quel momento difficile la libertà del mondo, salvò tutte le nazioni e quindi anche l’Italia dal triste destino di diventare vassalle del grande impero teutonico.

Tutti gli italiani, tutti gli uomini degni di questo nome, non dimenticheranno giammai questo immenso servizio reso alla civiltà del mondo. […]

Dobbiamo sentire profondamente l’amarezza dell’errore in cui il fascismo ha piombato la nazione italiana che è stata spinta a combattere per una causa sbagliata, ma nello stesso tempo dobbiamo sentire che la nostra rinascita dipende ancora una volta dalla nostra volontà e che noi continueremo ad essere degni del nostro avvenire solo che opponiamo allo spirito dello scoraggiamento e del pessimismo la decisa intenzione di risalire la china della quale abbiamo superato ormai il punto più basso.

Come alleati delle nazioni unite dobbiamo compiere interamente il nostro dovere di cittadini e di soldati, perché il nostro contributo valga ad affrancare dalla tirannide i nostri fratelli ancora oppressi per la ricostituzione della pace del mondo.

Abbiamo visto di quale genere di predoni sia formato il già tanto decantato esercito tedesco.

L’abbiamo visto e sperimentato a nostre spese, l’abbiamo ammirato nella specialità del saccheggio, della rapina, della ferocia e nella consumazione di tutte le atrocità e di tutti i delitti contro le cose e contro l’umanità.

Ricordiamo ed onoriamo, o cittadini di Sulmona, la memoria dei nostri conterranei di Pratola e di Roccacasale, gli agricoltori Antonio e Giuseppe D’Eliseo, Antonio Taddei e Giuseppe De Simone, barbaramente trucidati nel nostro cimitero, ricordiamo ed onoriamo tutti i caduti dei bombardamenti vittime innocenti della guerra fascista da essi deprecata e non voluta e cogliamo l’occasione di questa pubblica adunata per inviare un mesto e reverente ricordo a tutti i nostri cari compagni di idee e di sentimenti, fra cui l’operaio Francesco Pantaleo, assassinato dal pugnale di un sicario fascista nel 1922, Mario Trozzi, Manlio D’Eramo, Antonio D’Orazio, Gaetano Puglielli, Giulio Simone, Pasquale Di Giacomo e Armando Cafarelli, i quali purtroppo non hanno potuto coronare l’aspirazione di tutta la loro vita spirituale, quella cioè di essere presenti qui nel giorno tanto atteso della luce, della redenzione, della liberazione.

Cittadini!

Nei duri giorni dell’occupazione, le minacce dell’oppressore non hanno piegato mai il vostro animo.

La rinascita nazionale è cominciata nel momento stesso in cui voi vi siete rifiutati di obbedire alle ingiunzioni naziste, appoggiate dai servi sciocchi e traditori della repubblica fascista.

Tutti i cittadini di ogni classe sociale hanno dimostrato di saper sfidare eroicamente la morte, dando ospitalità e favorendo in mille modi tutti i prigionieri nostri alleati che hanno potuto così in gran parte raggiungere le file del proprio esercito vittorioso.

Primi fra i primi, i nostri giovanissimi, quelli sui quali puntava la mira di tutti i proclami tedeschi per lo schiavista servizio del lavoro e per la chiamata alle armi sotto le insegne di uno pseudo esercito traditore delle tradizioni e dell’onore della patria.

Quello che avete fatto voi sta accadendo in tutta l’Italia, dai più piccoli comuni alle più grandi città, dove i partigiani combattono e muoiono sulle montagne e nelle vallate, nuovi martiri della guerra per l’indipendenza della patria.

Però il vostro compito non è ancora finito.

Sottraendovi alle chiamate dei nazi-fascisti, vi siete decisamente schierati contro di essi; perciò avete scelta la vostra linea di condotta.

Oggi l’Italia non ha bisogno di gente plaudente, ma di braccia armate e di cuori saldi per partecipare attivamente alla comune lotta per la liberazione del mondo dalla schiavitù, dal servaggio e dalla miseria.

Giovani cittadini di Sulmona e qui residenti!

Vi è data finalmente la possibilità di proseguire l’opera che i vostri padri lasciarono incompiuta a Vittorio Veneto e di riscattare il buon nome d’Italia dalla vergogna di venti anni di dominazione fascista e di nove mesi di forzata sottomissione alla barbarie tedesca.

All’armi dunque, o balda gioventù sulmonese, dimostratevi degni della nostra terra e sorgiamo tutti assieme perché la nostra Italia venga al più presto liberata dallo straniero crudele e tirannico e restituita finalmente alla sua dignità, al suo onore, alla sua civiltà latina, al suo destino di nazione libera, eterna ed immortale.