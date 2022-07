L’Aquila, 13 luglio La conferenza dei Capigruppo ha disposto per la convocazione del Consiglio regionale abruzzese è stato per domani, giovedì 14 luglio, alle ore 16, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo. All’ordine del giorno i 5 progetti di legge relativi al Rendiconto generale della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.