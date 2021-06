75° anniversario della Festa della Repubblica a Sulmona

Sulmona, 2 giugno– Il due giugno è la festa della Repubblica per ricordare sempre la conclusione della seconda guerra mondiale, il passaggio dall’Italia monarchico fascista all’Italia democratico repubblicana. L’anniversario della festa della Repubblica coincide con la data del due giugno la quale ricorda il referendum Monarchia Repubblica, tenutosi in Italia il due e tre giugno 1946 all’esito del quale, fra luci ed ombre, vede la vittoria della Repubblica a vantaggio della Monarchia. Il risultato della consultazione popolare vedrà 12717923 voti per la repubblica, 10719284 per la monarchia con una percentuale, rispettivamente, di 54,3% e 45,7%; il risultato delle urne viene comunicato il 10 giugno 1946 e il 18 giugno la Corte di Cassazionesancisce la nascita della Repubblica Italiana. La Repubblica di fatto nasce il 18 giugno 1946. Mediante il DLL 1 febbraio 1945 n.23 si procede ad estendere il diritto di voto anche alle donne. Si vota domenica 2 giugno dalle 7 alle 20, lunedì 3 dalle 7 alle 12. Agli elettori vengono consegnate due schede una per scegliere la forma dello Stato, l’altra per eleggere l’Assemblea Costituente. Il Regno d’Italia proclamato il 17 marzo 1861 termina alle ore 16 e 10 di giovedì 13 giugno. Il 13 giugno 1946 l’aereo con a bordo Umberto II lascia la pista di Ciampino destinazione Portogallo, con Umberto II che va all’esilio, dal quale non tornerà più. A seguito l’Assemblea Costituente, con la commissione dei settantacinque, redigerà la Costituzione della Repubblica Italiana la quale entra in vigore il primo gennaio 1948. Festa importante avente significato di memoria indelebile, unità nazionale, fedeltà alla costituzione italiana, al tricolore, vessillo nato a Reggio Emilia sabato 7 gennaio 1797, grazie al parlamento della Repubblica Cispadana, a seguito della proposta del deputato Giuseppe Compagnoni. Lo stendardo, la bandiera cispadana, da questo istante è considerato emblema universale con i suoi tre colori verde, bianco, rosso.

Questa mattina in piazza Carlo Tresca a Sulmona, dove vi è il monumento ai caduti, si è avuta la tradizionale cerimonia del due giugno; presenti il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il presidente del consiglio comunale Katia di Marzio, i consiglieri comunali Bruno di Masci, Elisabetta Bianchi, Luigi Santilli, Deboraha D’Amico, Associazioni Combattentistiche e d’Arme, appartenenti e rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia locale, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ANA Sulmona, Croce Rossa Italiana, i cittadini.

Il presidente del consiglio comunale Katia di Marzio ha letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre il sindaco Annamaria Casini ha ricordato l’impegno di tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, forze armate, volontari, personale sanitario, per fronteggiare la terribile pandemia del coronavirus; il sindaco ha anche ricordato le vittime di questa epidemia che ha messo l’Italia e il mondo intero a dura prova. Si sono ricordati lo spirito di sacrificio, d’abnegazione, di tutti con l’augurio che la pandemia sia sconfitta definitivamente al più presto. Non è mancata la preghiera e la benedizione officiata da Don Ramon Peralta parroco di Santa Maria della Tomba, cappellano della confraternita di Santa Maria di Loreto, il quale ha ricordato i valori della fede cristiana e l’impegno di tutti nel fronteggiare la grave epidemia. La festa della Repubblica ricorda la conclusione della difficile e tragica guerra civile italiana del biennio 1943 – 1945, con l’Italia divisa in due a sud gli alleati e le forze di liberazione, a nord la Repubblica Sociale Italiana, fondata a Salò dopo la liberazione di Benito Mussolini avvenuta a Campo imperatore alle pendici del gran sasso d’Italia, insieme alle forze armate germaniche. Moriranno dall’una e dall’altra parte giovani i quali dovranno sempre essere ricordati con affetto, rispetto, ricordo immortali. La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana, l’inizio d’una nuova era per tutti.

Ricordiamo anche la Brigata Maiella, formazione paramilitare abruzzese, la quale combatterà oltre i confini nazionali sciogliendosi a Brisighella con gli onori militari, formazione combattente che, proprio a Sulmona, avrà una riorganizzazione e rafforzamento, con il reclutamento di innumerevoli giovani i quali risponderanno in gran numero al bando militare emanato in città. A Roma vi è come tradizione la cerimonia della parata la quale ha luogo ai fori imperiali. La parata, è preceduta dall’alzabandiera all’altare della Patria, quale sommo ed imperituro omaggio al milite ignoto, con la deposizione della corona da parte della Presidenza della Repubblica. La prima festa della Repubblica ha avuto luogo il due giugno 1947, mentre dal 1948 la parata ha luogo in Via dei Fori Imperiali e, dal 1949, viene dichiarata festa nazionale. La festa della Repubblica è giornata di ricordi, valori, emozioni, unità nazionale.

Andrea Pantaleo